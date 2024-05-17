Си не озвучил то, чего хотел Путин: политолог об итогах встречи в Китае

Пекин и Москва выступают за политическое разрешение этого конфликта

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с лидером России Владимиром Путиным не выразил конкретики и так и не озвучил, чего хочет диктатор РФ по поводу решения войны в Украине.

Об этом эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич рассказал "Телеграфу". Комментарий эксперта приведен в материале "Визит Путина в Китай: геополитика без практических результатов".

По его словам, мнение КНР по Украине и войне в ней пока не изменилось. Ведь на встрече Си Цзиньпин говорил, что и Пекин, как и Москва, выступают за политическое решение этого конфликта. И хотят добиться его мирного урегулирования. Но, в то же время, лидер КНР акцентировал, что такое урегулирование должно быть согласно принципам территориальной целостности.

"В сторону России сыграло разве что уточнение, что еще и "с учетом беспокойства зонами безопасности для других государств". Выходит, российская позиция устами Си озвучена не была. Тогда как в заявлениях об израильско-палестинском конфликте – конкретики достаточно много", – отмечает Игорь Тишкевич.

Напомним, что во время вышеуказанной встречи оба лидера сделали несколько заявлений, которые касались не только российско-украинской войны, но и сотрудничества государств. В частности, Путин заявил, что Китай является главным партнером России в торгово-экономической сфере.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белом доме уже ответили на заявление Китая после переговоров Си и Путина.