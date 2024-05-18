Народне невдоволення подіяло? Президентка Грузії наклала вето на скандальний закон про "іноагентів"

Закон не підлягає жодній зміні або вдосконаленню

У Грузії на закон "Про прозорість іноземного впливу", через який спалахнули потужні протести, було накладено вето президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона заявила, що цей закон суперечить Конституції країни та всім європейським стандартам.

Про це інформує NEWGEORGIA. Вето було передано парламенту та передбачає повне скасування закону.

"Цей закон по суті є російським законом, який суперечить нашій Конституції та всім європейським стандартам. Він є перешкодою на європейському шляху. Вето сьогодні буде передано до парламенту. Закон не підлягає жодній зміні або вдосконаленню, він має бути скасований", — заявила Саломе Зурабішвілі.

Зауважимо, що закон передбачав створення відкритого реєстру агентів іноземного впливу, до якого буде внесено всі ЗМІ та некомерційні юридичні особи. Він фактично копіює аналогічний закон РФ про "іноагентів".

У понеділок, 13 травня, юридичний комітет парламенту ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у третьому читанні. Це було зроблено лише за 67 секунд. Але після цього президентка пообіцяла, що накладе на нього вето.

Раніше "Телеграф" писав, що розпитав колишню очільницю Нацполіції України, а наразі члена грузинського парламенту Хатію Деканоїдзе про події у Грузії та скандальний закон.