Під крики протестувальників: у Грузії ухвалили скандальний закон про "іноагентів", що там відбувається (відео)

Мітингувальники не поспішають розходитися

Парламент Грузії проголосував за скандальний закон про "іноагенти". Документ було ухвалено в остаточному, у третьому читанні.

За відповідний законопроєкт проголосували 84 депутати. Проти – 30 парламентаріїв.

Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт. Водночас провладна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето.

Варто зазначити, що у грузинській столиці біля будівлі парламенту з самого ранку триває акція протесту проти ухвалення цього закону. Мітингувальники бурхливо відреагували на ухвалення документа.

Вони почали стукати у встановлені біля входу до будівлі металеві щити. Наразі учасники акції не розходяться.

Крім того, протестувальники спробували зламати одну з огорож парламенту, за якою знаходиться спецназ. Своєю чергою лідери опозиції закликають влаштувати загальнонаціональний страйк.

Нагадаємо, що 9 квітня в Грузії спалахнула хвиля масових протестів після того, як лідер парламентської більшості "Грузинська мрія" Мамука Мдинарадзе заявив, що його партія вдруге внесе до парламенту законопроєкт про "іноземних агентів" або так званий "російський закон". Він передбачає створення відкритого реєстру агентів іноземного впливу, до якого буде внесено всі ЗМІ та некомерційні юридичні особи.

Раніше колишній глава Нацполіції України, а тепер член грузинського парламенту, Хатія Деканоідзе розповіла "Телеграфу" про скандальний законопроєкт та протести в країні.