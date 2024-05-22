Росія запустила протикосмічну зброю на шляху супутника США: Пентагон зробив заяву

Космічне середовище має бути збережене стабільним, але й захистом нехтувати не можна

У Пентагоні підтвердили, що у четвер, 16 травня, Росія запустила супутник, який може бути оцінений як протикосмічна зброя. Тож в оборонному відомстві США поспішили з заявою.

Так Міністерство оборони США заявило про готовність захищати інтереси країни у космосі, зберігаючи при цьому стабільне космічне середовище. Про це сказав речник Міністерства оборони США Патрик Райдер на брифінгу 21 травня.

Під час брифінгу Райдер підтвердив, що у четвер, 16 травня, Росія дійсно запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який у Пентагоні оцінюють як протикосмічну зброю, адже можливо, що російський супутник здатен атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.

За словами речника, РФ розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США. Цей російський супутник нагадує раніше розгорнуті Росією контркосмічні вантажі 2019 і 2022 років.

Тож, як зауважив Райдер, США "несуть відповідальність за готовність захищати і обороняти космічну сферу і забезпечувати безперервну і безперебійну підтримку Об'єднаних збройних сил і Об'єднаних контингентів".

"І ми продовжимо балансувати між необхідністю захисту наших інтересів у космосі і бажанням зберегти стабільне і стійке космічне середовище", – сказав речник Міноборони США.

Раніше "Телеграф" писав, що в Америці вважають, що Росія розробляє новий супутник, який несе ядерний пристрій. Саме з цієї причини РФ заблокувала у Раді Безпеки ООН підготовлений США та Японією проєкт резолюції про заборону розміщувати ядерну зброю у космосі.