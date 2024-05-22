Россия запустила противокосмическое оружие на пути спутника США: Пентагон сделал заявление

Космическая среда должна быть сохранена стабильной, но и защитой пренебрегать нельзя

В Пентагоне подтвердили, что в четверг, 16 мая, Россия запустила спутник, который может быть оценен как противокосмическое оружие. Так что в оборонном ведомстве США поспешили с заявлением.

Так, Министерство обороны США заявило о готовности защищать интересы страны в космосе, сохраняя при этом стабильную космическую среду. Об этом сказал спикер Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге 21 мая.

На брифинге Райдер подтвердил, что в четверг, 16 мая, Россия действительно запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который в Пентагоне оценивают как противокосмическое оружие, ведь возможно, что российский спутник способен атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

По словам спикера, РФ разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США. Этот российский спутник напоминает ранее развернутые Россией контркосмические грузы 2019 и 2022 годов.

Как отметил Райдер, США "несут ответственность за готовность защищать и оборонять космическую сферу и обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку Объединенных вооруженных сил и Объединенных контингентов".

"И мы продолжим балансировать между необходимостью защиты наших интересов в космосе и желанием сохранить стабильную и устойчивую космическую среду", – сказал спикер Минобороны США.

Ранее "Телеграф" писал, что в Америке считают, что Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство. Именно по этой причине РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленный США и Японией проект резолюции о запрете размещения ядерного оружия в космосе.