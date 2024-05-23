Росіяни хочуть збивати супутники США? У Пентагоні розповіли про запуск таємничого космічного апарату

Супутник потенційно може становити небезпеку

У США вважають, що минулого тижня росіяни запустили в космос певний різновид протикосмічної зброї. Попередньо відомо, що апарат знаходиться на тій самій орбіті, що й урядові супутники США.

Про це розповів офіційний представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер. За його словами, запуск було здійснено приблизно 16 травня.

"Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашою оцінкою, швидше за все, є протикосмічною зброєю, яка, ймовірно, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", — сказав він.

Він зазначив, що цей супутник знаходиться на тій самій орбіті, що й урядові супутники США. При цьому він зазначив, що щось подібне Росія запускала у 2019 та 2022 роках

Райдер додав, що США й надалі стежитимуть за діяльністю росіян у космосі і спробують зберегти баланс між безперебійною підтримкою своїх сил та збереженням стійкого космічного середовища.

Він ухилився від прямої відповіді з приводу того, чи російський супутник становить загрозу американським, але натякнув, що такі думки не позбавлені підстави. Також генерал не став уточнювати, чи знали у Вашингтоні про цей запуск наперед.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2024 року в США повідомили, що росіяни могли запустити в космос ядерну зброю, що порушує Договір про космос від 1967 року.