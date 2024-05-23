Россияне хотят сбивать спутники США? В Пентагоне рассказали о запуске таинственного космического аппарата

Спутник потенциально может представлять опасность

В США считают, что на прошлой неделе россияне запустили в космос некою разновидность противокосмического оружия. Предварительно известно, что аппарат находится на той же орбите, что и правительственные спутники США.

Как пишет ABC, об этом рассказал официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. По его словам, запуск был осуществлен предположительно 16 мая.

"Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", — сказал он.

Он отметил, что этот спутник находится на той же орбите, что и правительственные спутники США. При этом он отметил, что что-то подобное Россия запускала в 2019 и 2022 годах

Райдер добавил, что США будут и дальше следить за деятельностью россиян в космосе и попытаются сохранить баланс между бесперебойной поддержкой своих сил и сохранением устойчивой космической среды.

Он уклонился от прямого ответа по поводу того, представляет ли российский спутник угрозу американским, но намекнул, что такие мысли не лишены основания. Также генерал не стал уточнять, знали ли в Вашингтоне об этом запуске заранее.

Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года в США сообщили, что россияне могли запустить в космос ядерное оружие, что нарушает Договор о космосе от 1967 года.