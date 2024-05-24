Політика США вражає: Вашингтон може надати Кенії важливий статус, якого досі не має Україна

Кенія може стати 19-ю країною зі статусом, який Україна без успіху просить надати вже 10 років

Розстановка пріоритетів американської політики продовжує вражати: Сполучені Штати можуть надати Кенії статус "Основного союзника поза НАТО" (MNNA). Цей статус надається США важливим союзникам, які не входять до НАТО, але мають стратегічні відносини зі Штатами та тісно працюють разом з американською армією.

Про це заявив 23 травня президент США Джозеф Байден, повідомляє "Укрінформ". Байден зазначив, що це рішення стало результатом багаторічної двосторонньої взаємодії між державами.

"Я з гордістю повідомляю, що ми працюємо з Конгресом для того, аби визначити Кенію Основним союзником поза НАТО… Це потужний символ тісних відносин між нашими двома країнами, і ми вітаємо посилення співпраці в галузі безпеки та спільних пріоритетів, про які свідчить цей крок", – заявив він.

Кенія може стати 19-ю країною зі статусом MNNA. Інші країни – це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс. Зазначимо, що Україна, яка вже кілька років відбиває повномасштабне вторгнення російських терористів, такого статусу не має. Хоча з 2014 року в Конгресі США робилося щонайменше дві спроби надати Україні статус MNNA.

Додамо, що Білий дім демонстративно робить таку заяву на тлі скандалу. Нещодавно республіканці розкритикували адміністрацію Байдена за те, що вона, оминаючи законодавців, відправила озброєння до Кенії, замість того, щоб передати його Україні. Кенійські війська, розгорнуті на Гаїті, отримали військове обладнання на десятки мільйонів доларів, тоді як воно могло б бути використане для допомоги Києву.

Як повідомляв "Телеграф", конгресмени США звернулися до адміністрації Джо Байдена щодо зміни політики щодо України. Вони просять дозволу для ЗСУ застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.