Кения может стать 19 страной со статусом, который Украина без успеха просит предоставить уже 10 лет

Расстановка приоритетов американской политики продолжает поражать: Соединенные Штаты могут предоставить Кении статус "Основного союзника вне НАТО" (MNNA). Этот статус предоставляется США важным союзникам, не входящим в НАТО, но имеющим стратегические отношения со Штатами и тесно работающим вместе с американской армией.

Об этом заявил 23 мая президент США Джозеф Байден, сообщает "Укринформ". Байден отметил, что данное решение стало результатом многолетнего двустороннего взаимодействия между государствами.

"Я с гордостью сообщаю, что мы работаем с Конгрессом для того, чтобы определить Кению Основным союзником вне НАТО… Это мощный символ тесных отношений между нашими двумя странами, и мы приветствуем усиление сотрудничества в области безопасности и общих приоритетов, о которых свидетельствует этот шаг", – заявил он.

Кения может стать 19 страной со статусом MNNA. Другие страны – это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис. Отметим, что Украина, уже несколько лет отражающая полномасштабное вторжение российских террористов, такого статуса не имеет. Хотя с 2014 года в Конгрессе США предпринималось по меньшей мере две попытки предоставить Украине статус MNNA.

Добавим, что Белый дом демонстративно делает такое заявление на фоне скандала. Недавно республиканцы раскритиковали администрацию Байдена за то, что она, обходя законодателей, отправила вооружение в Кению вместо того, чтобы передать его Украине. Кенийские войска, развернутые на Гаити, получили военное оборудование на десятки миллионов долларов, тогда как оно могло быть использовано для помощи Киеву.

Как сообщал "Телеграф", конгрессмены США обратились в администрацию Джо Байдена об изменении политики в отношении Украины. Они просят разрешения для ВСУ применять западное оружие для ударов по территории России.