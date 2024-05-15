За "корейським сценарієм"? У Байдена розмірковують про замороження війни в Україні, пише NYT

Зростаюча напруга на фронті лише погіршує ситуацію

Україна та Росія вже через кілька місяців можуть піти на мирні переговори, аби припинити вогонь. І цілком реальним виглядає такий "корейський сценарій".

Про це заявили чиновники Білого дому у розмові з The New York Times. Вони зазначили, що бої, які тривають зараз, схожі на ті, що були 18 місяців тому, і цілком ймовірно, що вони залишаться таким ж ще через 18 місяців.

"В адміністрації Байдена зростає відчуття, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними, оскільки в якийсь момент обидві сторони можуть, нарешті, перейти до перемир'я шляхом переговорів, подібного до того, що поклало край активним бойовим діям у Кореї 1953 року", — йдеться у статті.

Чиновники Білого дому переконані, що новий наступ РФ у Харківській області "змінює траєкторію війни в Україні". З одного боку вони впевнені, що з надходженням допомоги Україна зможе відбити ці територіальні втрати. Ба більше, чиновники США прогнозують це на липень. І також зазначають, що особовий склад України на фронті стане більшим та молодшим.

Але на противагу цьому, на думку представників адміністрації Байдена, "вони не наважуються робити прогнози щодо того, де лінія фронту може перебувати навіть через кілька місяців, чи зможе Зеленський розпочати свій контрнаступ, що давно відкладається, наступного року".

Найбільше занепокоєння Вашингтона викликає те, що Росія замінює зброю, знищену за перші 27 місяців війни, і відновлює позиції: "Росія часто погано починає свої війни та добре закінчує їх".

Ба більше, видання пише, що у Байдена стурбовані тим, що РФ зробила висновки у цій війні щодо того, які технології показали себе добре, а які — погано, а також досягла технологічних успіхів у протидії американській зброї.

При цьому Байден, як і раніше, виступає проти ідеї Макрона з відправкою військ.

"Цей рік є вікном можливостей для Росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на бойові досягнення і набрати імпульс, існує велика ймовірність, що це вікно почне закриватися, коли ми вступимо в 2025 рік", — заявив Майкл Кофман, експерт по Росії з Фонду Карнегі за міжнародний світ у Вашингтоні.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін перед поїздкою до Китаю заявив, що Росія готова вести переговори з Україною щодо війни, але виключно на умовах, які будуть вигідні і РФ. Але такі мирні плани, каже Путін, відкидаються нашою країною та Заходом.