"Готовий посприяти": Папа Римський зробив заяву щодо обміну полоненими між Україною та РФ

Папа Римський закликав молитись за мир

Папа Римський Франциск, заяви якого про війну часто обговорюють у медіапросторі, вкотре звернувся до світової спільноти щодо обміну полоненими між Україною та Росією. Він наголосив, що Святий Престол готовий цьому всебічно посприяти.

Про це пише Vaticannews. Зазначається, що таку заяву Папа Франциск зробив під час недільної молитви.

"У той час, коли ми святкуємо Вознесіння Воскреслого Господа, Який дає нам свободу і хоче, щоб ми були вільними, я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого Престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир", – закликав Папа Римський.

Голова католицької церкви також закликав молитися за мир, подякував журналістам з нагоди Всесвітнього дня суспільних комунікацій і привітав усіх матерів.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія відмовилася здійснити обмін військовополоненими, які сповідують іслам та є католиками. Україна ініціювала здійснення обміну з нагоди релігійних свят. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, Україна запропонувала формулу обміну – 1 до 4, в який кількість повернених полонених Росії перевищувала б кількість повернених українській стороні.