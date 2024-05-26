У Маска працюють над захистом Starlink від російських "глушилок": що відомо

Росіянам вдалося заглушити Starlink на Харківщині на початку наступу

В компанії SpaceX, яка є власником мережі супутникового зв’язку Starlink, працюють над захистом від спроб російських терористів заглушити цей зв'язок на фронті в Україні. Це стосується ситуації на початку наступу росіян на Харківщині, коли їм вдалося на деякий час вивести з ладу Starlink.

Про це повідомив власник SpaceX Ілон Маск. Таким чином Маск відповів на коментар одного з користувачів соцмереж, директора великого американського інвестфонду Гевіна Бейкера про те, що російські терористи заглушили мережу на Харківщині.

"Starlink залишається єдиною працюючою системою зв’язку на передовій, попри наполегливі зусилля росіян порушити її роботу. Інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося", – написав Бейкер.

"Саме так! SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. Це складна проблема. Їм вдалося вимкнути всі системи зв’язку, крім Starlink", – написав у відповідь Маск.

Нещодавно американське видання The New York Times написало, що російські окупанти перед наступом у Харківській області порушили роботу терміналів Starlink. Вони використовуються українськими військовими для зв’язку, збору розвідданих і атак за допомогою дронів.

Про те, що у ЗСУ відмовили "старлінки" на початку нового наступу РФ у Харківській області писав і The Washington Post з посиланням на інформацію, отриману у українських військових. Тоді усі термінали Starlink вийшли з ладу. Рано-вранці 10 травня 125-а бригада територіальної оборони, яка захищала кордон України в Харківській області, втратила всі свої відеоканали. Виною тому нібито стали російські "глушилки".