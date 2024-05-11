Можуть бути перебої з інтернетом: у Starlink попередили про проблеми з супутниками та назвали причину

Супутники перебувають під сильним тиском

Супутникам Starlink Ілона Маска цими днями зле. Все через те, що Землю накриває найпотужніша магнітна буря за два останні десятиліття. Як наслідок, можемо спостерігати не лише північне сяйво там, де його раніше не було, але й проблеми з електронікою.

Про проблеми з супутниками повідомляє видання Reuters. Посилаються на супутникове відділення SpaceX Ілона Маска.

"Тисячі супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні канали для передачі даних між собою в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі забезпечувати інтернет-покриття по всьому світові. Через геомагнітний шторм, супутники перебувають під сильним тиском, що впливає на їхню роботу. Якість інтернет-покриття може погіршитися", — пише видання.

Про тиск на супутники написав і сам Ілон Маск у свої мережі X (Twitter). До свого допису додав інфографіку, на якій зображено силу магнітної бурі.

"Зараз відбувається велика геомагнітна сонячна буря. Найбільша за довгий час. Супутники Starlink перебувають під сильним тиском, але поки що тримаються", — написав Маск.

Варто зазначити, що нині Starlink володіє 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі, і є домінуючим гравцем у супутниковому Інтернеті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що найпотужніша магнітна буря принесла українцям північне сяйво. Українці з різних частин країни ділилися у мережі гарними кадрами нічного неба.