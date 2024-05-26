У Маска работают над защитой Starlink от российских "глушилок": что известно

Россиянам удалось заглушить Starlink в Харьковской области в начале наступления

В компании SpaceX, являющейся владельцем сети спутниковой связи Starlink, работают над защитой от попыток российских террористов заглушить эту связь на фронте в Украине. Это касается ситуации в начале наступления россиян на Харьковщине, когда им удалось на время вывести из строя Starlink.

Об этом сообщил владелец SpaceX Илон Маск. Таким образом Маск ответил на комментарий одного из пользователей соцсетей, директора крупного американского инвестфонда Гэвина Бейкера о том, что российские террористы заглушили сеть на Харьковщине.

"Starlink остается единственной работающей системой связи на передовой, несмотря на упорные усилия россиян нарушить ее работу. Другое военное коммуникационное оборудование США, такое, как Viasat, вышло из строя в первые несколько часов и больше не восстановилось", – написал Бейкер.

"Именно так! SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. Это сложная проблема. Им удалось выключить все системы связи, кроме Starlink", — написал в ответ Маск.

Недавно американское издание The New York Times написало, что российские оккупанты перед наступлением в Харьковской области нарушили работу терминалов Starlink. Они используются украинскими военными для связи, сбора разведданных и атак с помощью дронов.

О том, что в ВСУ отказали "старлинки" в начале нового наступления РФ в Харьковской области, писал и The Washington Post со ссылкой на информацию, полученную у украинских военных. Тогда все терминалы Starlink вышли из строя. Ранним утром 10 мая 125-я бригада территориальной обороны, защищавшая границу Украины в Харьковской области, потеряла все свои видеоканалы. Виной тому якобы стали российские "глушилки".