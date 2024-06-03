Під заклики про референдум: у Грузії набув чинності закон про "іноагентів", що далі

Реєстрація у реєстрі буде обов’язковою

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі все ж таки підписав скандальний закон про "іноагентів". Все це незважаючи на вето президента та заклики до протестів, які й так не вщухають у республіці через новий закон.

Про це з посиланням на брифінг Папуашвілі повідомляє "Эхо Кавказа". Зазначається, що закон набирає чинності одразу після підписання.

Таким чином, тепер Мін’юст Грузії та національне агентство публічного реєстру мають упродовж 60 днів створити перелік організацій, які діють в іноземних інтересах. Після запуску реєстру реєстрація в ньому стане обов’язковою для всіх неурядових організацій та ЗМІ, які понад 20% доходів одержують від інших держав.

Нагадаємо, до цього правляча партія "Грузинська мрія" вносила цей законопроєкт до парламенту двічі. У березні 2023 року, після першого внесення, його було відкликано через численні протести. Проте у квітні 2024 року "Грузинська мрія" внесла його повторно. Незважаючи на вето президента республіки Саломе Зурабішвілі, 14 травня, під крики протестувальників, його все ж таки прийняв парламент. Це викликало негативну реакцію у країнах Заходу. Лідер держави закликала громадян зібрати підписи для проведення референдуму "щоб визначити, чи хочемо ми європейське майбутнє, чи російське рабство", а громадяни мають намір продовжувати протестувати. Вся справа в тому, що не раз звучали думки, що за основу було взято російський закон про іноагентів і подібний документ "штовхає країну під контроль Кремля".