Чи буде Україна продовжувати контракт на транзит газу з Газпромом? Міністр дав чітку відповідь

Україна готова до цього

Україна не продовжуватиме контракт на транзит газу з російським Газпромом. Українська газотранспортна система України пройшла стрес-тест та готова до життя без транзиту російського газу.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Заява пролунала в ефірі телемарафону.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод чи пролонгувати дію цієї угоди", — сказав міністр.

Варто нагадати, що раніше єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон зазначала, що у 2024 році поставки СПГ до ЄС скоротяться в тому числі завдяки поступовому тиску на імпортерів газу з РФ всередині союзу. При цьому Герман Галущенко не згадував, чи можливе продовження транспортування газу з Росії в обхід контрактів з "Газпромом", згадавши про те, що країни ЄС мають успішний досвід швидкої відмови від російського газу:

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи СПГ", — сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмігаль заявив, що Україна може транспортувати російський газ, якщо про це попросять європейські країни. За його словами, Україна може бути енергетичним хабом зберігати газ і транзитувати його.