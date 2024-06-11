Не тільки доходи, а й самі капітали: ЄС та G7 планують пустити на оборону заморожені активи РФ

Питання обговорять на найближчому саміті

На саміті G7, який відбудеться 13-14 червня, порушуватиметься питання про заморожені російські активи. Зокрема лідери держав вивчатимуть можливість використання доходів і самих активів РФ для оборонних цілей.

Про це заявив Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у ході щорічної аналітичної конференції, яку організовує Інститут Європейського Союзу з питань безпеки. За його словами, використання доходів від російських активів розглядається як спосіб видобути кошти на розвиток оборони ЄС та допомогу Україні.

"Йде обговорення, щоб замість використання щороку доходів від цих активів ми могли б використовувати самі ці активи, щоб мати велику суму через фінансовий механізм, і мати сьогодні доходи завтрашнього дня", — сказав він.

Він додав, що це питання також обговорюватиметься на саміті G7, і це стане одним із найбільших рішень, які ЄС і його партнери повинні будуть ухвалити.

Нагадаємо, раніше мі писали про те, що в ЄС домовилися про передачу Україні доходів від російських заморожених активів.