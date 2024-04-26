Зустріч не вдалась? Блінкен після розмови з Сі Цзіньпіном пригрозив Китаю проблемами через РФ

Росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну без підтримки Китаю, вважає держсекретар

США закликають Китай утриматися від співпраці з Росією та допомозі їй у війні проти України. Вашингтон може посилити санкції проти Пекіна.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якого цитує NBC News. Як зазначають американські ЗМІ, головною метою візиту Блінкена до Китаю було намагання попередити Пекін щодо підтримки війни Росії проти України.

Держсекретар під час свого візиту заявив, що Китай постачає РФ товари подвійного призначення, наприклад, верстати та мікроелектроніку. Це робить Китай найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази Росії.

"Росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну без підтримки Китаю", — заявив держсекретар США.

Блінкен допустив можливість розширення санкцій США проти Китаю за допомогу Росії.

"У випадку зі Сполученими Штатами ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко заявив про це на своїх сьогоднішніх зустрічах", — сказав він.

Варто зазначити, що влада Китаю від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила про нібито нейтральну позицію щодо війни. Офіційно Пекін не засудив Москву, але заявив, що підтримує суверенітет України.

При цьому Китай продовжує активно торгувати з Росією. Китайські компанії постачають товари подвійного призначення, які можуть використовуватися Росією для виробництва зброї.

Нагадаємо, у КНР відповіли на погрози США щодо китайської допомоги Росії. Там заявили, що Піднебесна має право на "нормальну співпрацю" із країною-агресоркою.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай заявив, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також там спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.