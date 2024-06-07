Тоді протистояли Гітлеру, а тепер - Путіну: Байден порівняв вторгнення Росії в Україну з нацистською окупацією

Немислимо, щоб Захід уклонився диктатору

У п'ятницю, 7 червня, президент США Джо Байден порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Гітлером. А протистояння української армії російським окупантам зі звільненням Європи від нацистської окупації.

Про це він сказав під час своєї промови у Франції з нагоди 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії.

"Кожен морський піхотинець, який штурмував ці пляжі, вирішив, що грізний диктатор, який завоював континент, нарешті зустрів гідного суперника. Завдяки їм у війні відбувся перелом. Вони виступили проти агресії Гітлера", — сказав Байден.

Джо Байден підкреслив, що немислимо, щоб Захід уклонився диктатору. Це б означало, що країни забули про те, що сталося "на священних пляжах" Нормандії. Тому західні політики не можуть припуститися помилки, адже за ними уважно спостерігають автократи. І, таким чином, порівняв Путіна з Гітлером.

За словами лідера США, тоді військові звільняли Європу від нацизму, а наразі виступають проти російської агресії та режиму диктатора Володимира Путіна.

"Хтось сумнівається в тому, що вони хотіли б, щоб Америка сьогодні виступила проти агресії Путіна тут, у Європі? Вони штурмували пляжі разом зі своїми союзниками. Хтось вірить, що ці рейнджери хочуть, щоб Америка сьогодні діяла одна?" — підкреслив він.

Нагадаємо, що під час свого візиту до Франції Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і попросив у нього вибачення. А також оголосив про нову допомогу для України на 225 млн доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Еммануель Макрон зробив цікаву пропозицію Байдену щодо України. Але він відмовився.