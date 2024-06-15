Йому загрожує в’язниця, але він добровільно здався: на батьківщині заарештували швейцарця, який служив у ЗСУ

Чоловікові 36 років і він два роки воював за Україну

У Берні (Швейцарія) було заарештовано громадянина цієї країни Джона Нейдхарта, який два роки воював проти російських військ на боці України. За законами Швейцарії йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.

Як повідомило швейцарське видання Blick, Джон Нейдхарт 14 червня добровільно здався поліції. Він зробив це для того, щоб додатково привернути увагу до України під час саміту світу, що стартує 15 червня у Швейцарії. Водночас він вважає, що саміт не потрібно сприймати надто серйозно, треба дати можливість Україні перемогти на полі бою.

"Якщо ви справді хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки", – зазначив він.

Крім того, він різко критикує позицію уряду своєї країни. Нейдхарт украй незадоволений обмеженою допомогою Україні зі сторони Швейцарії.

Нейдхарт наголосив, що, попри висновок, ніхто не зможе позбавити його переконання, що він зробив єдино правильну річ. Він упевнений, що його вибір воюватиме за Україну правильним, навіть якщо швейцарське військове право бачить це інакше.

На початку повномасштабної війни Росії проти України уродженець Цюріха вступив до Міжнародного легіону та брав участь у бойових діях на Донбасі та Харківщині. Він брав участь у контрнаступі ЗСУ та звільняв українські землі. У лавах ЗСУ воює близько 10 швейцарців, але вони приховують свою участь у війні, бо не хочуть потім мати проблем із законом на батьківщині. Джона Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що литовський журналіст та волонтер Міндаугас Йонушас вирішив приєднатися до української армії. Він вирішив вирушити на фронт добровольцем-парамедиком після загибелі відомого парамедика "Госпітальєрів" Ірини "Чеки" Цибух.