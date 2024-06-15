Ему грозит тюрьма, но он добровольно сдался: на родине арестовали швейцарца, который служил в ВСУ

Мужчине 36 лет и он два года воевал за Украину

В Берне (Швейцария) был арестован гражданин этой страны Джона Нейдхарт, который два года воевал против российских войск на стороне Украины. По законам Швейцарии ему грозит до трех лет заключения за службу в иностранной армии.

Как сообщило швейцарское издание Blick, Джона Нейдхарт 14 июня добровольно сдался полиции. Он сделал это для того, чтобы дополнительно привлечь внимание к Украине во время стартующего 15 июня Саммита мира в Швейцарии. Он считает, что саммит не нужно воспринимать слишком серьезно, надо дать возможность Украине победить на поле боя.

"Если вы действительно хотите помочь Украине, вы должны дать ей возможность победить россиян в военной сфере. Вы должны сначала сломать россиян, прежде чем вести переговоры с ними, а не наоборот", – отметил он.

Кроме того, он подвергает резкой критике позицию правительства своей страны. Нейдхарт крайне недоволен ограниченной помощью Украине со стороны Швейцарии.

Нейдхарт подчеркнул, что, несмотря на заключение, никто не сможет лишить его убеждения, что он сделал единственно правильную вещь. Он уверен, что его выбор воевать за Украину правильный, даже если швейцарское военное право видит это иначе.

В начале полномасштабной войны России против Украины уроженец Цюриха вступил в Интернациональный легион и принимал участие в боевых действиях на Донбассе и Харьковщине. Он участвовал в контрнаступлении ВСУ и освобождал украинские земли. В рядах ВСУ воюет около 10 швейцарцев, но они скрывают свое участие в войне, так как не хотят потом иметь проблемы с законом на родине. Джона Нейдхарт – единственный, кто публично заявил о своей службе в ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что литовский журналист и волонтер Миндаугас Йонушас решил присоединиться к украинской армии. Он решил отправиться на фронт добровольцем-парамедиком после гибели известного парамедика "Госпитальеров" Ирины "Чеки" Цыбух.