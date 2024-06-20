"Активы Путина никто не освободит из-под ареста" — Яценюк об усилении давления на РФ

Экспремьер перечислил четыре ключевых события, которые должны укрепить Украину в войне с россиянами

Конференция по восстановлению Украины в Берлине, заседание Группы Семи и Саммит мира в Швейцарии — все три события продемонстрировали, что у Киева и западных партнеров есть действенное единство. Об этом заявил глава Киевского форума безопасности (КБФ), премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк на специальном событии КБФ с участием послов стран G7 в среду, 19 июня, сообщает журналист "Телеграфа".

Конференция по восстановлению в Берлине, по словам главы КБФ, стала вроде экономического "Рамштайна", "где обсуждали, как сохранить Украину и как помочь Украине в первую очередь в военном смысле, через поставки средств противоракетной обороны".

Саммит мира, подчеркнул Яценюк, "продемонстрировал единство наших союзников, и Украина снова появилась на ключевых страницах мировых медиа", а саммит встреча G7 "продемонстрировала Путину, что его активы никто не освободит из-под ареста".

Кроме того, важным стало решение предоставить Украине 50 миллиардов долларов, полученных в качестве доходов от арестованных российских средств.

Группа Семи сказала Путину: мы готовы держать арестованными ваши деньги десятками лет. Потому что по крайней мере нужно 10 лет для того, чтобы накопить 50 миллиардов. Мы не откажемся от Украины и будем поддерживать ее не просто столько, сколько можем, а столько, сколько это нужно, чтобы она победила», — подчеркнул экс-премьер.

Четвертое ключевое событие, как отметил политик, — саммит НАТО в Вашингтоне. И, несмотря на сложности для Украины по интеграции с Альянсом, это движение все равно нужно продолжать.

Альтернативы для безопасной, свободной Украины, чем членство Украины в НАТО, не существует… Мы понимаем все проблемы, которые есть сегодня, в том числе и среди членов Альянса. Но мы уверены в том, что единство западного мира должно быть продемонстрировано и в единстве. принятие правильных решений в современном мире. В современном мире, который движется к следующим вызовам и который, к величайшему сожалению, очень далек от всеобъемлющего мира, который мы имели после завершения Второй мировой войны», — сказал он.

Как сообщалось, на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжительность военной агрессии РФ зависит, в частности, от надежности оборонной помощи Запада Украины. По его словам, нельзя допускать, чтобы в оказании поддержки были пробелы, поскольку это может иметь серьезные последствия.

Также Телеграф писал, что ранее Альянс не смог согласовать план финансирования Украины. Столтенберг объяснил сложности переговорного процесса тем, что союзники продолжают работать над планом и могут представить его уже на саммите НАТО. Это событие состоится 9-11 июля этого года.