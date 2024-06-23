"Успешный запуск": в Китае остатки ракеты упали на деревню (фото, видео)
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Люди в панике бежали к укрытию
В Китае в рамках китайско-французской миссии SVOM запустили космическую ракету Long March 2C в субботу, 22 июня. Запуск назвали успешным, но позднее в сеть попало видео падения ракетного ускорителя вблизи жилых домов одного из сел.
Это явление испугало людей, они бежали к укрытию. Об инциденте сообщает Space News.
В Китае остатки ракеты упали на деревню
Космическую ракету Long March 2C с рентгеновским телескопом запустили из Центра запуска спутников Сичан. Это произошло в субботу в 3:00 по восточному времени. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила, что запуск ракеты был успешный.
Однако уже через несколько часов в интернете появились видео падения ракетного ускорителя. Вероятно, он упал у домов в округе Гидинг префектуры Цяньдоннань в провинции Гуйчжоу.
Люди были напуганы. Они пытались спрятаться в укрытии. О пострадавших или умерших не сообщается.
Источник отмечает, что в составе бустера космической ракеты есть токсичные вещества. В частности, речь идет о смеси тетраоксида азота и несимметричного диметилгидразина. Контакт с ними крайне вреден для здоровья людей.
Для справки: миссия SVOM является результатом сотрудничества между Китайским национальным космическим управлением (CNSA) и Французским национальным центром пространственных исследований (CNES). В рамках этой программы изучают вспышки гамма-излучения.
Китай намерен в 2024 году запустить 100 ракет. По состоянию на 23 июня уже известно о 29 запусках.
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