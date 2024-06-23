"Успешный запуск": в Китае остатки ракеты упали на деревню (фото, видео)

Люди в панике бежали к укрытию

В Китае в рамках китайско-французской миссии SVOM запустили космическую ракету Long March 2C в субботу, 22 июня. Запуск назвали успешным, но позднее в сеть попало видео падения ракетного ускорителя вблизи жилых домов одного из сел.

Это явление испугало людей, они бежали к укрытию. Об инциденте сообщает Space News.

В Китае остатки ракеты упали на деревню

Космическую ракету Long March 2C с рентгеновским телескопом запустили из Центра запуска спутников Сичан. Это произошло в субботу в 3:00 по восточному времени. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила, что запуск ракеты был успешный.

Однако уже через несколько часов в интернете появились видео падения ракетного ускорителя. Вероятно, он упал у домов в округе Гидинг префектуры Цяньдоннань в провинции Гуйчжоу.

Люди были напуганы. Они пытались спрятаться в укрытии. О пострадавших или умерших не сообщается.

Источник отмечает, что в составе бустера космической ракеты есть токсичные вещества. В частности, речь идет о смеси тетраоксида азота и несимметричного диметилгидразина. Контакт с ними крайне вреден для здоровья людей.

Остатки ракеты упали недалеко от домов

Для справки: миссия SVOM является результатом сотрудничества между Китайским национальным космическим управлением (CNSA) и Французским национальным центром пространственных исследований (CNES). В рамках этой программы изучают вспышки гамма-излучения.

Китай намерен в 2024 году запустить 100 ракет. По состоянию на 23 июня уже известно о 29 запусках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Китай накрыли мощные ливни. Сильные осадки привели к наводнениям, затоплениям городов и оползням. Известно о более чем десятке жертв.