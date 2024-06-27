Воєнний переворот у Болівії: що відбувається біля урядової будівлі (фото, відео)

Ситуація в країні загострюється

У Болівії командувач армії відмовився залишити посаду після того, як його відправив у відставку президент. Наразі там відбувається те, що було охарактеризовано політиками як спроба державного перевороту.

Про це повідомляє Daily Sabah. Зазначається, що генерал Хуан Хосе Суньїга привів армійські підрозділи до палацу уряду та вимагав його відставки.

"Три головнокомандувачі збройних сил прийшли висловити нашу тривогу. Буде новий кабінет міністрів, звичайно, все зміниться, але наша країна не може більше продовжувати так", — сказав він представникам місцевого телебачення.

Тим часом президент країни Луїс Арсе в соцмережі X вже застеріг від "нерегулярного переміщення військ" і звинуватив Суньігу в спробі держперевороту. Таку саму думку висловив і колишній президент Болівії Ево Моралес.

"Ми не дозволимо збройним силам порушувати демократію та залякувати людей", — повідомив Моралес у X.

За даними Болівійських ЗМІ, після спроб штурму будівлі уряду Арсе зустрівся із Суньїгою і вислухав від нього вимоги розпустити уряд. Після цього він зробив відеозвернення, в якому закликав народ "захистити демократію".

Варто зазначити, що у Болівії давно спостерігаються численні проблеми з протистоянням столиці та регіонів, які потребують більшої автономії. Це посилюється тривалими економічними проблемами, серед яких високий держборг та соціальна нерівність. У нещодавньому дослідженні Болівія увійшла до списку країн, визнаних "податковим пеклом" через низьку якість державного управління, високий рівень корупції, поганий економічний менеджмент, слабкі інститути та низький рівень правової визначеності. Протести тут теж досить часте явище, оскільки між нинішнім керівництвом та прихильниками колишнього президента існують серйозні розбіжності.

Нинішній уряд Болівії засуджує російську агресію проти України, проте країна намагається займати "нейтральну позицію" і зазвичай утримується у голосуваннях щодо важливих для Києва резолюцій ООН. При цьому президент Арсе нещодавно відвідував Росію і не став відправляти представників на Саміт миру.

Колишній президент Ево Моралес і собі робив заяви, які нагадують російські наративи, проте вважається, що це цілком вкладається у його антизахідну позицію.