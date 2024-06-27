Военный переворот в Боливии: что происходит у здания правительства (фото, видео)

Ситуация в стране накаляется

В Боливии командующий армией отказался покинуть пост после того, как его отправил в отставку президент. Теперь там происходит то, что было охарактеризовано политиками как попытка государственного переворота.

Об этом сообщает Daily Sabah. Отмечается, что генерал Хуан Хосе Суньига привел армейские подразделения к дворцу правительства и потребовал его отставки.

"Трое главнокомандующих вооруженными силами пришли выразить нашу тревогу. Будет новый кабинет министров, конечно, все изменится, но наша страна не может больше продолжать так", — сказал он представителям местного телевидения.

Тем временем президент страны Луис Арсе в соцсети X уже предостерег от "нерегулярного перемещения войск" и обвинил Суньигу в попытке госпереворота. Такое же мнение высказал и бывший президент Боливии Эво Моралес.

"Мы не позволим вооруженным силам нарушать демократию и запугивать людей", — сообщил Моралес в X.

По данным Боливийских СМИ, после попыток штурма здания правительства Арсе встретился с Суньигой и выслушал от него требования распустить правительство. После этого он сделал видеообращение, в котором призвал народ "защитить демократию".

Стоит отметить, что в Боливии давно наблюдаются многочисленные проблемы с противостоянием столицы и регионов, которые требуют больше автономии. Это усугубляется длительными экономическими проблемами, среди которых высокий госдолг и социальное неравенство. В недавнем исследовании Боливия вошла в список стран, признанных "налоговым адом" из-за низкого качества государственного управления, высокого уровня коррупции, плохого экономического менеджмента, слабых институтов и низкого уровня правовой определенности. Протесты здесь тоже довольно частое явление, поскольку между нынешним руководством и сторонниками бывшего президента существуют серьезные разногласия.

Нынешнее правительство Боливии осуждает российскую агрессию против Украины, однако страна старается занимать "нейтральную позицию" и зачастую воздерживается в голосованиях по важных для Киева резолюциях ООН. При этом действующий президент недавно посещал Россию и не стал отправлять представителей на Саммит мира.

Бывший президент Эво Моралес, в свою очередь, делал заявления, которые напоминают российские нарративы, однако считается, что это вполне вкладывается в его антизападную позицию.