Спалені авто та задимлене "поле бою": аргентинці люто протестують проти нових реформ (фото)

Не обійшлось без сутичок з поліцією та затримань

В аргентинській столиці Буенос-Айресі проходять масштабні протести проти нових економічних реформ президента країни Хав’єра Мілея. Біля Конгресу відбулись сутички з поліцією та протестувальниками, які підпалили дві машини та перетворили площу в задимлене "поле бою".

Демонстранти вимагають не застосовувати нові економічні реформи, бо це призведе ще до більшої бідності населення. Сенат вже схвалив ці реформи, повідомляє BBC.

Протести в Аргентині через економічні реформи

Представники профспілок та робітники вимагають скасувати реформи, запропоновані президентом. Під час протестів були підпалені дві автівки. Також демонстранти кидали шашки з бензином та каміння у будівлю Конгресу.

Проти протестувальників застосовували водомет (фото Getty Images)

Площа біля будівлі Конгресу була схожа на "поле бою" (фото Getty Images)

Демонстранти палили машини (фото Getty Images)

Поліція намагалась розігнати протест, зокрема застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Протестуючі кидали у представників правоохоронних органів палки та каміння.

Протестуючі кидали каміння, палки та шашки (фото Getty Images)

Не обійшлось без сутичок з поліцією (фото Getty Images)

Деякі демонстранти були у масках Анонімуса (фото Getty Images)

Близько 20 поліцейських отримали травми, повідомляє AP. Після зіткнення почались затримання. Точна кількість затриманих невідома, але влада заявляла, що їх понад десять.

Поліцейські намагались розігнати протест (фото Getty Images)

Проти демонстрантів застосовували не лише водомет, а й сльозогінний газ (фото Getty Images)

Демонстранти люто виступили проти економічних реформ (фото Getty Images)

Вони підпалили кілька автомобілів (фото Getty Images)

Чоловік прийшов на демонстрацію з прапором Аргентини (фото Getty Images)

Економічні реформи Мілея

Президент Аргентини прийшов до влади у грудні 2023 року завдяки обіцянкам врегулювати найгіршу економічну кризу за останні два десятиліття. Зазначимо, що більшість жителів країни живуть у бідності. Інфляція складає близько 300%.

Мілей представив Конгресу свої пропозиції, які і викликали обурення населення. Деякі з нововведень:

оголошення надзвичайного економічного стану;

скорочення пенсій;

приватизація державних компаній;

надання особливих повноважень президенту;

розмиття трудових прав.

Ліві політичні партії підтримують профспілки. Через резонанс великий законопроєкт, який складається з 328 статей, переглянуть заново. Депутати будуть обговорювати кожен пункт. Після цього проєкт реформ передадуть для схвалення у нижню палату парламенту.

Для довідки: Хав’єр Мілей — 53-річний президент Аргентини, економіст. Вступив на посаду голови держави 10 грудня 2023 року. Під час першої промови на посаді він попередив народ про "шокову терапію", яка допоможе розв’язати економічні проблеми країни.

Мілей підтримує Україну в російсько-українській війні. Він також пропонував Зеленському провести в Аргентині саміт миру з запрошенням лідерів країн Латинської Америки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мілей відвідає мирну конференцію у Швейцарії. Цікаво, що він різко змінив свою думку стосовно участі у саміті. До того він відмовлявся.