Передача активів РФ, ескадрони F-16 та курс на НАТО: головні тези пресконференції Байдена та Зеленського

В угоді зазначені чіткі пункти щодо підтримки США

У четвер, 13 червня, після підписання історичної угоди про безпеку між США та Україною, президенти обох держав, Джо Байден та Володимир Зеленський виступили на спільній пресконференції. "Телеграф" зібрав для вас головні тезиси, що звучали під час брифінгу.

Конференція відбулася після підписання угоди.

"Наші цілі це підтримка та зміцнення обороноздатності України, а також посилення спроможності стримувати ворога в перспективі… Сполучені Штати Америки можуть запевнити в тому, що обидві цілі буде досягнуто", — мовив Джо Байден.

Разом з тим, за словами президента США, для того, аби досягнути обидві цілі, Штати не будуть відправляти своїх військових в Україну, натомість продовжать надавати зброю та боєприпаси.

"США допоможуть у втіленні обох цих цілей. Проте не відправленням своїх військових в Україну, а наданням зброї та боєприпасів, розширенням обміну розвідданими, подальшим навчанням сміливих українських військових у Європі та США, посилюючи взаємосумісність наших військ, інвестуванням в українську оборонну промисловість", – перерахував Байден та зауважив, що військова допомога надаватиметься вчасно.

"Ми також підтримаємо відновлення української економіки та відновлення енергетичної інфраструктури, яку Росія систематично руйнує своїми масованими атаками", — додав американський президент.

Всі ці та інші пункти викладені у двосторонній угоді про безпеку, зауважив Байден. Лідер США зазначив, що підписана угода закріплює бачення справедливого миру на основі української "формули миру", а також сприяє інтеграції України в євроатлантичну спільноту.

"Члени Великої сімки та Європейського союзу разом працюють над тим, щоб використати заморожені активи РФ на суму 280 млрд доларів… Я дуже радий повідомити вам, що цього тижня G7 підписала план щодо завершення розробки та розблокування 50 мільярдів доларів від цих заморожених активів. Ці гроші, які працюватимуть на Україну, це ще одне нагадування Путіну, що ми не відступимо. Фактично, ми разом протистоїмо цій незаконній агресії", — заявив Байден.

Крім того, за словами президента США, угода прискорює інтеграцію України в європейське та трансатлантичне співтовариства та містить основні зобов’язання України щодо демократичних, економічних та безпекових реформ.

"Путін не може розділити нас. Ми будемо з Україною, поки вони не переможуть у цій війні", — заявив Байден.

Разом з тим, президент України Володимир Зеленський подякував лідера США за підтримку та наголосив на тому, що підписана сьогодні угода, це "про кроки для гарантування сталого миру, і тому вона вигідна всім у світі, тому що війна Росії проти України є реальною, реальною глобальною загрозою".

"Зобов’язання Сполучених Штатів у сфері безпеки базуються, серед іншого, на стійкості підтримки безпеки та оборони не лише протягом цієї війни, а також протягом мирного періоду після війни. І ми обов’язково забезпечимо мир. В угоді чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України виграти цю війну", — мовив Зеленський.

Крім того, очільник української держави, підкреслив, що в угоді є чіткі положення щодо озброєння України.

"Угода містить гарні положення щодо зброї для нашої оборони, дуже конкретно – щодо систем Patriot, дуже конкретно – щодо постачання ескадронів винищувачів Україні, зокрема F-16. Ми довго для цього працювали", – підкреслив Зеленський.

Серед інших положень угоди президент України також виокремив співпрацю оборонної промисловості України та США, кроки для притягнення Росії до відповідальності, зокрема санкції та експортний контроль, а також підтримку майбутнього членства України в НАТО.

"Угода також окреслює, що необхідно з погляду розвідувальної інформації. Угода містить ключові аспекти захисту життя наших людей. Дуже важливо, що в угоді також розглядається питання справедливої ​​відповідальності Росії за цю війну", — зазначив Зеленський.

"Я вдячний, що філософія нашої угоди про безпеку насправді є філософією союзників, і тому питання НАТО висвітлюється в тексті угоди. У ньому йдеться про те, що Америка підтримує майбутнє членство України в Альянсі та визнає нашу безпекову угоду кроком до членства України в НАТО", — мовив президент України.

Насамкінець Зеленський подякував Конгресу Сполучених Штатів за підтримку в обох палатах та "кожному американському серцю, яке не принижує свободу і підтримує Україну".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що країни G7 готуються до жорстких дій проти Китаю.