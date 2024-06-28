Найбагатша людина планети, підкорювач Марса. 10 фактів про Ілона Маска

Епатажний мільярдер сьогодні святкує 53-й день народження

Мільярдер Ілон Маск сьогодні святкує 53 роки. Він стоїть за такими інноваційними компаніями як SpaceX, Tesla та Neuralink, та є найбагатшою людиною у світ. "Телеграф" зібрав кілька цікавих фактів про Ілона Маска, які ви могли не знати.

1.Народився в Африці, вважає себе канадцем і американцем

Ілон Маск народився 28 червня 1971 року в Преторії, Південна Африка. Його батько, Еррол Маск, — інженер і підприємець, який володів смарагдовою шахтою в ПАР.

У 17 років він переїхав до Канади, щоб навчатися в університеті, а потім вирушів до Сполучених Штатів, щоб продовжити освіту та розпочати свою кар'єру підприємця.

Хоча він народився в Південній Африці, Маск вважає себе канадцем і американцем.

2.Написав першу гру у 12 років

У 10 років Маск отримав свій перший комп'ютер Commodore VIC-20 і почав самостійно вчитися програмувати. Вже у 12 років він написав свою першу комп'ютерну гру, яку назвав "Blast". Гравець керував космічним кораблем і стріляв по ворогах.

3.Хоче колонізувати Марс

Маск мріє створити самодостатню людську колонію на Марсі, яка з часом зможе підтримувати себе без необхідності підтримки з Землі. Колонія може забезпечити людству нову домівку на випадок, якщо Земля стане непридатною для життя.

SpaceX Маска активно розробляє ракети Starship, а також космічні кораблі та житлові модулі для Марса.

4.Його технології змінили світ

Маск є відомим інноватором та заснував кілька компаній, які розробили революційні технології, що мали значний вплив на світ. Серед них:

електромобілі Tesla допомогли популяризувати цей вид транспорту та зробити їх більш доступними для широкого загалу.

SpaceX стала першою приватною компанією, яка успішно вивела на орбіту, вивела на орбіту та повернула космічний корабель. Розробляє багаторазові ракети-носії для космічних польотів і здешевлює доступ до космосу.

Штучний інтелект. Лабораторія OpenAI була заснована Маском у 2015 році.

Був співзасновником компанії X.com, яка потім об'єдналася з Confinity та стала PayPal. Під його керівництвом, PayPal швидко набув популярності як зручний та безпечний спосіб здійснювати онлайн-платежі.

5.Назвав дитину на честь формули

Ілон Маск назвав дитину на честь математичної формули. Його син X Æ A-12, народжений у травні 2020 року, має ім'я, яке включає математичні символи та посилання на штучний інтелект.

Що це означає:

X: Це римська цифра 10, яка, за словами Маска, символізує невідоме та потенціал.

Æ: Це лігатура, що поєднує в собі латинські літери "Ae". Маск не пояснив значення цієї частини імені, але деякі люди вважають, що це посилання на штучний інтелект або любов.

A-12: Це посилання на Archangel-12, улюблений літак Маска, Lockheed A-12.

Всього ж у Маска дванадцятеро дітей. Його перша дитина народилася в 2002 році, а остання дитина народилася на початку 2024 року.

Джастін Вілсон (6 дітей); співачка Граймс (3 дітей), Шивон Зілі (3 дітей)

6.Спостерігав за війною в Україні з ноутбука

За кілька днів після нападу Росії на Україну Ілон Маск легко погодився на твіт українського міністра дати ЗСУ термінали Starlink із супутниковим інтернетом. З легкої руки Маска українські військові отримали перевагу, якої не було в росіян — зв’язок і швидкість ухвалення рішень.

Проте вже за деякий час технологічна перевага перетворилася на недолік. Виявилося, що непередбачуваний Маск завдяки Starlink підглядав за війною з власного ноутбука.

Ось цитата зі статті New Yorker:

"Телефоном Маск сказав, що дивиться в ноутбук і бачить "весь хід війни" на карті активності Starlink. А через три хвилини він сказав: "Ну, ми чудово поговорили з Путіним".

7.Зірвав атаку ЗСУ

Дивитися за війною з ноутбука — не найбільший "прокол" Маска, він у неї ще й втручався. CNN повідомило, що у 2022 році Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму.

У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот. Коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони "втратили зв’язок і їх зрештою викинуло на берег.

8.Уміє бовкнути дурниці, що завдають збитків

Мільярдер активний у соцмережах, де часто ділиться своїми думками з різних питань. Іноді дії чи висловлювання Маска негативно впливають на акції його компаній. Ось деякі з них:

У 2018 році Ілон Маск покурив марихуану в прямому ефірі "Joe Rogan Experience". Після цього акції Tesla впали на 10%.

https://www.youtube.com/watch?v=UXh13J2LlXs

Цього ж року на 1 квітня пожартував про банкрутство своєї компанії. Результат обвал 5%.

У 2023 році Маск попередив, що високі процентні ставки можуть знизити попит на Tesla. Цим він обвалив акції компанії на 9,7%.

9.Найзаможніша людина планети

Трійка лідерів у списку найбагатших людей планети постійно міняється місцями, але у ній стабільно лишається Ілон Маск. Зараз Маск на першому місці зі статками в 213 мільярдів доларів.

10. Мати у 76 років є моделлю

Мей Маск — сильна та незалежна жінка. У свої 76 років вона успішна модель, яка знімалася для обкладинки Vogue. Вона також є дієтологом та письменницею.

Мей Маск Написала дві книги: "Жінка, яка має план: Як я виховала Ілона Маска та інших успішних дітей" (2019) та "Мої шрами кращі за твої діаманти" (2022).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ілону Маску вдалося знайти людину, що вживила собі чип у мозок для проєкту Neuralink. Пацієнт може керувати комп’ютерною мишкою лише завдяки силі думки.