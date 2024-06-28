Найбагатша людина планети, підкорювач Марса. 10 фактів про Ілона Маска
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Епатажний мільярдер сьогодні святкує 53-й день народження
Мільярдер Ілон Маск сьогодні святкує 53 роки. Він стоїть за такими інноваційними компаніями як SpaceX, Tesla та Neuralink, та є найбагатшою людиною у світ. "Телеграф" зібрав кілька цікавих фактів про Ілона Маска, які ви могли не знати.
1.Народився в Африці, вважає себе канадцем і американцем
Ілон Маск народився 28 червня 1971 року в Преторії, Південна Африка. Його батько, Еррол Маск, — інженер і підприємець, який володів смарагдовою шахтою в ПАР.
У 17 років він переїхав до Канади, щоб навчатися в університеті, а потім вирушів до Сполучених Штатів, щоб продовжити освіту та розпочати свою кар'єру підприємця.
Хоча він народився в Південній Африці, Маск вважає себе канадцем і американцем.
2.Написав першу гру у 12 років
У 10 років Маск отримав свій перший комп'ютер Commodore VIC-20 і почав самостійно вчитися програмувати. Вже у 12 років він написав свою першу комп'ютерну гру, яку назвав "Blast". Гравець керував космічним кораблем і стріляв по ворогах.
3.Хоче колонізувати Марс
Маск мріє створити самодостатню людську колонію на Марсі, яка з часом зможе підтримувати себе без необхідності підтримки з Землі. Колонія може забезпечити людству нову домівку на випадок, якщо Земля стане непридатною для життя.
SpaceX Маска активно розробляє ракети Starship, а також космічні кораблі та житлові модулі для Марса.
4.Його технології змінили світ
Маск є відомим інноватором та заснував кілька компаній, які розробили революційні технології, що мали значний вплив на світ. Серед них:
- електромобілі Tesla допомогли популяризувати цей вид транспорту та зробити їх більш доступними для широкого загалу.
- SpaceX стала першою приватною компанією, яка успішно вивела на орбіту, вивела на орбіту та повернула космічний корабель. Розробляє багаторазові ракети-носії для космічних польотів і здешевлює доступ до космосу.
- Штучний інтелект. Лабораторія OpenAI була заснована Маском у 2015 році.
- Був співзасновником компанії X.com, яка потім об'єдналася з Confinity та стала PayPal. Під його керівництвом, PayPal швидко набув популярності як зручний та безпечний спосіб здійснювати онлайн-платежі.
5.Назвав дитину на честь формули
Ілон Маск назвав дитину на честь математичної формули. Його син X Æ A-12, народжений у травні 2020 року, має ім'я, яке включає математичні символи та посилання на штучний інтелект.
Що це означає:
X: Це римська цифра 10, яка, за словами Маска, символізує невідоме та потенціал.
Æ: Це лігатура, що поєднує в собі латинські літери "Ae". Маск не пояснив значення цієї частини імені, але деякі люди вважають, що це посилання на штучний інтелект або любов.
A-12: Це посилання на Archangel-12, улюблений літак Маска, Lockheed A-12.
Всього ж у Маска дванадцятеро дітей. Його перша дитина народилася в 2002 році, а остання дитина народилася на початку 2024 року.
6.Спостерігав за війною в Україні з ноутбука
За кілька днів після нападу Росії на Україну Ілон Маск легко погодився на твіт українського міністра дати ЗСУ термінали Starlink із супутниковим інтернетом. З легкої руки Маска українські військові отримали перевагу, якої не було в росіян — зв’язок і швидкість ухвалення рішень.
Проте вже за деякий час технологічна перевага перетворилася на недолік. Виявилося, що непередбачуваний Маск завдяки Starlink підглядав за війною з власного ноутбука.
Ось цитата зі статті New Yorker:
"Телефоном Маск сказав, що дивиться в ноутбук і бачить "весь хід війни" на карті активності Starlink. А через три хвилини він сказав: "Ну, ми чудово поговорили з Путіним".
7.Зірвав атаку ЗСУ
Дивитися за війною з ноутбука — не найбільший "прокол" Маска, він у неї ще й втручався. CNN повідомило, що у 2022 році Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму.
У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот. Коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони "втратили зв’язок і їх зрештою викинуло на берег.
8.Уміє бовкнути дурниці, що завдають збитків
Мільярдер активний у соцмережах, де часто ділиться своїми думками з різних питань. Іноді дії чи висловлювання Маска негативно впливають на акції його компаній. Ось деякі з них:
- У 2018 році Ілон Маск покурив марихуану в прямому ефірі "Joe Rogan Experience". Після цього акції Tesla впали на 10%.
- https://www.youtube.com/watch?v=UXh13J2LlXs
- Цього ж року на 1 квітня пожартував про банкрутство своєї компанії. Результат обвал 5%.
- У 2023 році Маск попередив, що високі процентні ставки можуть знизити попит на Tesla. Цим він обвалив акції компанії на 9,7%.
9.Найзаможніша людина планети
Трійка лідерів у списку найбагатших людей планети постійно міняється місцями, але у ній стабільно лишається Ілон Маск. Зараз Маск на першому місці зі статками в 213 мільярдів доларів.
10. Мати у 76 років є моделлю
Мей Маск — сильна та незалежна жінка. У свої 76 років вона успішна модель, яка знімалася для обкладинки Vogue. Вона також є дієтологом та письменницею.
Мей Маск Написала дві книги: "Жінка, яка має план: Як я виховала Ілона Маска та інших успішних дітей" (2019) та "Мої шрами кращі за твої діаманти" (2022).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ілону Маску вдалося знайти людину, що вживила собі чип у мозок для проєкту Neuralink. Пацієнт може керувати комп’ютерною мишкою лише завдяки силі думки.