З Байденом стався новий конфуз: дедалі більше його прихильників хочуть змінити кандидата (відео)

Чинному голові Білого дому 81 рік

Президент США та кандидат на наступний президентський термін Джо Байден, який провів вкрай невдалі дебати зі своїм суперником Дональдом Трампом, сконфузився під час чергового виступу. Тим часом дедалі більше членів Демократичної партії (кандидатом від якої є Байден) хочуть замінити його на іншу кандидатуру.

Виступаючи перед виборцями, Байден випадково прочитав фразу "say that again" (скажи це ще раз/повтори це) з телесуфлера. Все потрапило на відео.

На тлі провальних дебатів дедалі більше демократів заявляють, що Байдену "заради блага партії – і країни" треба зняти свою кандидатуру, пише CNN. Зокрема, такої думки дотримується член палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт. Він першим заявив про це публічно.

"Я є представником серця виборчого округу, який колись представляв Ліндон Джонсон. За зовсім інших обставин він ухвалив болісне рішення піти. Президент Байден має зробити те саме", — сказав Доггетт.

Інший депутат від Демократичної партії на умовах анонімності заявив, що група демократів, яка б хотіла зміни кандидата на виборах президента, зростає.

"Ми глибоко стурбовані його траєкторією і його здатністю перемагати. Ми хочемо дати йому можливість ухвалити рішення [відійти убік], але якщо він цього не зробить, ми все голосніше висловлюватимемо свої побоювання", — сказав співрозмовник.

CNN поговорив із більш ніж 20 нинішніх та колишніх чиновників-демократів, а також донорами та давніми союзниками Байдена. Багато хто з них сказав, що вони вже ухвалили рішення і вважають, що президент має припинити свою кампанію. Деякі з них наголошують, що він має оголосити про це рішення вже цього тижня.

При цьому ці люди не звертаються з таким закликом до Байдена прямо, сподіваючись, що він сам ухвалить рішення вийти з перегонів. Однак, як сказали деякі співрозмовники CNN серед демократів, "терпіння закінчується", оскільки Байден "не зробив жодних кроків для серйозного розгляду побоювань, що зростають".

"Одне слово, яке характеризує Байдена: впертий", — сказав один високопосадовець-демократ, який публічно підтримував чинного главу США у минулому, але зараз вважає, що йому треба відійти убік.

Нагадаємо, минулого тижня відбулися публічні дебати між кандидатами у президенти США. Джо Байден явно програв Трампу, він говорив слабким голосом і запинався у промові. Після цього в середовищі демократів виникли настрої щодо заміни свого кандидата. Однак сам Байден, сім’я якого вважає, що йому варто продовжити боротьбу, схоже, не збирається виходити з перегонів.

Натомість, як повідомляв "Телеграф", провальні для Байдена дебати майже не вплинули на загальну картину виборчих симпатій. Згідно з опитуванням, Байден мав до дебатів симпатії 48,2% виборців, після них має підтримку — 46,7%. Дональд Трамп хоч і виступив впевненіше, але рейтинг його підтримки зріс лише з 43,5% до 43,9%.