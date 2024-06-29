"Слабкість у Білому домі": Джонсон закликав відправити Байдена у відставку

На думку спікера Палати представників, Байден недієздатний

Президент США Джозеф Байден на дебатах проти експрезидента Дональда Трампа продемонстрував, що він не може очолювати державу, оскільки фактично недієздатний. Тому його потрібно відправити у відставку, використавши 25-ту поправку до Конституції США.

Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, повідомляє New York Post. Джонсон заявив, що Байден, який перебуває у Білому домі – це велика слабкість Сполучених Штатів.

"Наші суперники бачать слабкість у Білому домі, як і всі ми. Я говорю це без задоволення. Я думаю, ситуація дуже небезпечна. Я б просив членів кабінету заглянути у свої серця", – сказав спікер.

Джонсон зазначив, що зараз нібито мова не про вибори, не про політику, а про цілу країну, на чолі якої перебуває президент, не здатний виконувати свою роботу. Тому міністри уряду США та віцепрезидент повинні виконати свій обов'язок.

У Сполучених Штатах Америки (США) 28 червня відбулися передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Джозеф Байден та Дональд Трамп – головні конкуренти осінніх змагань – висловили свої позиції на різні теми: економіки, міграції, заборони абортів, конфлікту у Газі. Не забули вони і про війну в Україні.

Дональд Трамп набрав 67% голосів проти 33% у Джо Байдена. Примітно, що Трамп був більш готовим до дебатів, ніж Байден. Чинний президент регулярно не відповідав на питання ведучих, апелюючи, незалежно від питання, до свого передвиборного порядку денного, що стосується насамперед ситуації з незаконною міграцією та ситуацією на південному кордоні.