Бунтарка, доктор наук та борець: що відомо про Джилл Байден, яка не дає чоловікові зніматися з виборів

Вона закликає чоловіка не здаватися

Сім’я президента США Джо Байдена, який знову балотується на цю посаду, закликала його не знімати свою кандидатуру з виборів після невдалих дебатів із його суперником Дональдом Трампом. Особливо рішуче до цього закликають Байдена його син Хантер та дружина Джилл.

"Телеграф" вирішив розповісти про першу леді, яка налаштована на боротьбу. Джилл Байден не словом, а справою готова підтримати чоловіка і анонсувала, що влітку вона вирушає в дорогу, щоб розповісти виборцям "про всю чудову роботу", яку виконує нинішній президент, "виграймо цю справу", — додала Джилл в одній зі своїх публікацій. у Х.

"Жінки привели Джо Байдена до Білого дому чотири роки тому і жінки збираються зробити це знову. Ми вирішимо своє майбутнє. Ми маємо зустріти цей момент так, начебто наші права поставлені на карту, бо це так", — написала вона в іншому пості.

Дитинство та перший шлюб

Вона народилася 5 червня 1951 року у місті Хаммонтон, штат Нью-Джерсі. Батько, Джилл, Дональд Карл Джейкобс (1927-1999), був касиром у банку, а мати Джилл Джейкобс (1930-2008) — домогосподаркою. Батьки майбутньої першої леді називали себе "агностичними реалістами" і не ходили до церкви, але Джилл часто відвідувала недільні служби у пресвітеріанській церкві разом із бабусею.

У 15 років Джилл працювала офіціанткою. У шкільні роки, за її власним пізнішим описом, була бунтаркою і насолоджувалася громадським життям. Вона любила уроки англійської.

У 19 років дівчина познайомилася з професійним футболістом Біллом Стівенсоном, який на той момент вже закінчив кар’єру. Незабаром пара одружилася, але в 1974 році Джилл і Білл вирішили розлучитися.

Знайомство та шлюб з Байденом

У 1975 році вона познайомилася з Джо Байденом на побаченні наосліп. На той момент він був удівцем — його перша дружина, Нелія Гантер, загинула разом із дочкою в автокатастрофі у 1972 році. Майбутній президент Америки залишився сам із двома синами.

Джо просив руки Джилл чотири рази й лише з п’ятої спроби вона погодилася. Пара одружилася у 1977 році.

Джилл замінила матір двом синам Джо. Також у 1981 році у пари народилася спільна дочка Ешлі. Зараз у Байденів вже п’ятеро онуків: Наомі, Фіннеган, Мейзі, Наталі та Хантер.

Професійне та суспільне життя

Джилл Байден має ступінь бакалавра, два ступені магістра та ступінь доктора. До переїзду до Вашингтона вона викладала у коледжі в Делавері, державній середній школі та психіатричній лікарні для підлітків.

1987 року вона закінчила університет Вілланова. Протягом 13 років вона викладала англійську мову та читання у середній школі. Крім того, вона навчала підлітків із емоційними розладами. З 2009 року Джилл була професором англійської мови у Громадському коледжі Північної Вірджинії та вважається першою жінкою, яка отримала оплачувану роботу, поки її чоловік був віцепрезидентом.

Джилл Байден заснувала некомерційну організацію Biden Breast Health Initiative ("Ініціатива Байдена зі здоров’я грудей"), вона також є співзасновником програми Book Buddies та співзасновником Фонду Байдена.

Джилл ніколи не прагнула публічності, але підтримує чоловіка в його політичних амбіціях. Якось вона навіть назвала передвиборчу кампанію Джо "сімейним бізнесом".

Раніше "Телеграф" розповідав, що передвиборчі дебати у США показали дуже невтішні результати для кандидата від демократів Джо Байдена. Однак на загальну картину виборчих симпатій це мало вплинуло.