Байден зніме свою кандидатуру? У США закликали його припинити "безрозсудну гру"

Президент провалив власне випробування, вважають у NYT

Президент США Джо Байден, який, згідно із загальною думкою, програв дебати своєму супернику на виборах президента Дональду Трампу, вважає, що його перемога — запорука демократії в Америці. Однак зараз найкраще, що він може зробити для своєї країни — зняти свою кандидатуру на виборах і дати можливість Демократичній партії висунути більш відповідного кандидата.

Такої думки дотримується редакційна колегія The New York Times. Журналісти згодні, що Дональд Трамп становить загрозу демократії, він, на їхню думку, "ексцентрична та корислива постать, недостойна суспільної довіри" і саме тому закликають Байдена зняти свою кандидатуру.

"Під час дебатів у четвер президенту необхідно було переконати американську громадськість у тому, що він відповідає величезним вимогам посади, яку він претендує обійняти на наступний термін. Однак не можна очікувати, що виборці проігнорують те, що було очевидно: Байден уже не та людина, якою він був чотири роки тому. Президент з’явився... як тінь великого державного службовця", — пишуть вони.

Журналісти додають, що Байден був чудовим президентом. Під його керівництвом країна процвітала і почала вирішувати низку довгострокових проблем, "а рани, нанесені Трампом, почали гоїтися".

"Але найбільша громадська послуга, яку зараз може надати пан Байден, — це оголосити, що він більше не балотуватиметься на переобрання", — йдеться у статті.

Зазначається, що небажання Байдена знімати свою кандидатуру — "безрозсудна гра". На думку колегії, серед демократів є лідери, які зможуть краще презентувати "ясні, переконливі та енергійні альтернативи другому президентству Трампа".

"У партії немає причин ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців вибирати між недоліками Трампа та недоліками Байдена. Занадто велика ставка — просто сподіватися, що американці проігнорують або не візьмуть до уваги вік і неміч Байдена, які вони бачать на власні очі", — наголошують журналісти.

Вони додають, що рішення закликати до висування нового кандидата від Демократичної партії на такому пізньому етапі передвиборчої кампанії далося їм нелегко. Однак воно відповідає масштабу та серйозності виклику Трампа цінностям та інститутам США, а також нездатності Байдена протистояти йому.

Журналісти наголошують, що зняття своєї кандидатури суперечило б усім "особистим та політичним інстинктам" Байдена. Він справді вірить, що зможе перемогти Трампа, а прихильники чинного президента наполягають, що невдалі дебати — лише один епізод порівняно з трьома роками досягнень.

"Але виступ президента не можна списати на погану ніч, або покласти провину на ймовірну застуду, оскільки він підтвердив побоювання, які накопичувалися протягом місяців або навіть років. Навіть коли Байден спробував викласти свої політичні пропозиції, він затнувся", — констатували автори статті.

Вони наголосили, що Байден сам викликав Трампа на дебати та сам призначив дату на кілька місяців раніше, ніж зазвичай відбуваються подібні дискусії. Мета Байдена була саме в тому, щоб розвіяти сумніви американців щодо його недієздатності.

"Істина, яку пан Байден має визнати зараз, полягає в тому, що він провалив власне випробування", — зазначають журналісти.

Вони додають, що згідно з опитуваннями, виборці хотіли б бачити суперником Трампа людину, яка справді зможе кинути йому виклик. Втіхою для Байдена та його прихильників колегія називає те, що ще є час згуртуватися навколо іншого кандидата. Автори статті додають, що довірені особи та помічники мають визнати, що репутації Байдена завдано шкоди, і малоймовірно, що він зможе його виправити.

"Але якщо ризик другого терміну Трампа такий великий, як він каже (а ми згодні з ним, що небезпека величезна), то його відданість цій країні залишає йому та його партії лише один вибір", — наголосили журналісти.

Вони закликали демократів чесно поводитися з американським суспільством. На їхню думку, треба визнати, що Байден не може продовжувати передвиборчих перегонів і вибрати когось, хто має більше шансів перемогти Трампа на виборах у листопаді.

Як повідомляв "Телеграф", Джо Байден визнав, що дуже погано провів дебати з Трампом. При цьому він заявив, що не має наміру зніматися з передвиборчих перегонів.