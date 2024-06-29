"Така можливість є": ЗМІ дізнались, за якої умови Байден зніме кандидатуру з виборів президента США

Це буде "шокуюче та несподівано"

Лідер США Джо Байден може залишити президентські перегони. Але за умови, якщо таке рішення схвалять його найближчі родичі та друзі.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела. Зазначається, що такий крок буде "шокуючим і несподіваним", але з боку близького оточення голови Білого дому навряд чи можливий.

За словами джерела, вагомий вплив у цьому питанні мають перша леді Джилл Байден, молодша сестра президента США Валері Байден, друг та радник Тед Кауфман, а також невелика група помічників із Білого дому. Ця "рада старійшин" формувалася десятиліттями і "визначає все, більші та малі рішення в житті та президентстві Байдена".

"Вони знають, що невдалі теледебати з Трампом були катастрофою. Але вони думають, що є проблиск надії", — сказало джерело.

Ще у матеріалі вказано, що прихильники Байдена проаналізували всі можливі сценарії. На їх думку шансів на перемогу від Демократичної партії мало у будь-кого, окрім віцепрезидентки Камали Харріс. Але це питання буде вирішуватись тільки, якщо нинішній глава США вийде з президентських перегонів.

Водночас близькі президента впевнені, що він має набагато більше шансів здобути перемогу над республіканцем Дональдом Трампом, ніж Харріс.

При цьому на рішення Байдена може вплинути Національний комітет Демократичної партії (НКДП), який після перших теледебатів з Трампом отримував повідомлення від законодавців. Вони "запанікували" та бояться, що слабкість Байдена може коштувати партії місця у Конгресі США на виборах у листопаді.

Раніше "Телеграф" писав, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав відправити Байдена у відставку.