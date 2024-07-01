Чому Байден погано виступив на дебатах: в ЗМІ назвали ймовірну причину

Чинний президент США Джозеф Байден міг провалити дебати проти експрезидента Дональда Трампа тому, що вони відбулися пізно. Байден звик працювати в інші часи доби, тому дебати ввечері вибили його з колії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела серед радників Байдена. Зазначається, що саме цим можна пояснити поведінку президента США під час дебатів.

Байден виглядав розгубленим, давав незв'язні відповіді, його голос був слабким та хрипким. Радники сказали, що причина – дебати почалися ввечері о 21:00, тоді як Байден зазвичай працює з 10 до 16 години й більшість публічних заходів за його участю проводяться у цей проміжок часу. В інший час президент США, ймовірніше за все, буде втомленим та припускатиметься помилок.

Нагадаємо, редакційна колегія The New York Times після дебатів заявила, що Трамп становить загрозу для демократії, а тому закликала Байдена зняти свою кандидатуру, оскільки чинний президент США "вже не та людина, якою він був чотири роки тому".

Після цього у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Байден може зняти свою кандидатуру, якщо це рішення підтримають його близькі.

Раніше "Телеграф" писав, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав відправити Байдена у відставку.