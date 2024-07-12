На Байдена посилюється тиск: навіть його радники пропонують вийти з президентських перегонів, - NYT

У команді президента США прокоментували цю інформацію

Президент США Джо Байден опинився в дедалі більшій ізоляції. Це сталося через те, що невелика група його давніх помічників і радників переконалася, що йому доведеться прийняти болісне, але неминуче рішенням відмовитися від своєї кампанії для переобрання.

Про це пише The New York Times з посиланням на трьох людей, які були проінформовані з цього приводу. Вони зазначили, що останніми днями група намагалася знайти способи переконати Байдена відмовитися від кампанії. Водночас один зі співрозмовників видання сказав, що немає жодних ознак того, що будь-яка з дискусій дійшла до самого Байдена.

Видання зазначає, що Байден зіткнувся з новим випробуванням у четвер увечері на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні. Він обмовився, представляючи президента України Володимира Зеленського, сказавши: "Пані та панове, президент Путін". Проте він швидко виправився.

Також під час пресконференції він посилався на "віцепрезидента Трампа", коли мав на увазі віцепрезидента Камалу Гарріс. Цю помилку колишній президент Дональд Трамп негайно висміяв у соціальних мережах.

Водночас Байден продемонстрував володіння питаннями зовнішньої політики, хоча він говорив повільно. Законодавці та помічники в Конгресі заявили, що це було достатньо потужним результатом, щоб утримати дамбу від прориву через масові заклики до Байдена піти, але з достатньою кількістю помилок, щоб продовжити хвилювання на Капітолійському пагорбі.

Невелика група радників пана Байдена в адміністрації та передвиборчій кампанії — принаймні двоє з яких сказали союзникам, що вони не вірять, що він повинен продовжувати намагатися балотуватися на другий термін — заявили, що їм потрібно буде переконати президента в кількох речах, щоб він покинув перегони.

Вони сказали, що їм доведеться довести, що він не може перемогти Трампа. Їм доведеться переконати його, що інший кандидат, як Гарріс, може перемогти Трампа. І вони мали б запевнити Байдена, що якщо він відійде, процес вибору іншого кандидата буде впорядкованим і не перетвориться на хаос у Демократичній партії. Внутрішні обговорення відображають зростаюче протистояння між Байденом і його партією після дебатів.

Своєю чергою у Білому домі спростували цю інформацію. "Однозначно, це неправда. Команда президента Байдена рішуче підтримує його", — сказав речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Речник кампанії Байдена Ті Джей Дакло сказав те саме щодо політичного штабу президента. Він назвав це "відвертою неправдою", запевнивши, що команда підтримує президента.

Нагадаємо, Байден надіслав своїм колегам з Демократичної партії листа. У ньому він запевнив, що сповнений рішучості залишитися в президентських перегонах.