Лазерне шоу, Снуп Догг та "сатанинські ритуали": відкриття Олімпіади-2024 підірвало мережу

Шоу було яскравим, але для багатьох неоднозначним

У п’ятницю, 26 липня, у столиці Франції Парижі стартувала Олімпіада-2024, яка триватиме до 11 серпня. Відкриття олімпійських ігор було яскравим, але викликало чимало критики.

"Телеграф" розповідає, чим вразило відкриття Олімпіади-2024. Вперше в історії літніх Олімпійських ігор шоу проходило не на стадіоні, а на річці Сені та вздовж неї. 7500 спортсменів у 85 човнах пропливли Сеною через центр французької столиці до Ейфелевої вежі та фінішували перед площею Трокадеро. Нашу збірну зустріли оплесками.

Один з елементів відкриття — лазерне шоу. Воно було масштабним і вразило навіть Ілона Маска.

Одним із почесних факелоносців став американський репер та продюсер Снуп Догг. За кілька годин до офіційного відкриття він пройшов вулицями Сен-Дені на півночі столиці Франції, тримаючи в руках олімпійський смолоскип.

Першою артисткою, яка вийшла на сцену, стала Леді Гага. Її виступ був яскравим та барвистим.

Закривала церемонію 56-річна канадська співачка Селін Діон. Вона потужно виступила перед Ейфелевою вежею в мерехтливій сріблястій сукні. Цікаво, що вона також виступала під час Олімпіади-1996 в Атланті.

Це стало її першим публічним виступом після перерви через невиліковну хворобу. У 2022 році Селін Діон розповіла, що у неї діагностували синдром м’язової скутості.

Деякі елементи шоу мали досить скандальний характер — так, нарікання християн викликала алюзія на сцену Таємної вечері Ісуса Христа. Його та інших присутніх замінили на чоловіків у жіночому одязі.

Крім того, багатьом не сподобалися демонічні мотиви, які вгледіли в одному з епізодів. Серед символів були черепи, "сатанинське" червоне освітлення та "мотиви смерті", пишуть у мережі.

"Це божевілля. Відкривати свій захід, замінивши Ісуса та учнів на Таємній вечорі на чоловіків у жіночому одязі. На землі 2,4 мільярда християн, і, мабуть, Олімпіада хотіла голосно заявити їм усім, прямо з порога — не ласкаво просимо", ""Це не пародія. Олімпіада RIP", — діляться в мережі враженнями від цієї частини дійства.

Західна преса також неоднозначно оцінює церемонію. Так, британський Daily Mail назвав її "катастрофічною". По-перше, її затьмарили зливи й глядачі, політики, знаменитості "і королівські персони з усього світу були змушені сховатися від жахливого дощу". Це при тому, що синоптики попереджали про негоду.

Це не єдиний казус. Коли президент Еммануель Макрон оголосив про початок ігор, на площі Трокадеро підняли олімпійський прапор до гори дриґом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як мешкають українські олімпійці в Парижі. Як і будь-яка велика подія, Ігри не обходяться без скандалів.