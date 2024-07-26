Україна — Марокко: букмекери оцінили шанси команд на Олімпіаді-2024

Синьо-жовті проведуть дуель проти Атлаських левів

У суботу, 27 липня, збірна України U-23 зіграє поєдинок проти Марокко в рамках другого туру групового етапу на Олімпійському футбольному турнірі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Марокко.

На думку букмекерів, марокканські футболісти є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet. На перемогу Синьо-жовтих можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,95. В той самий час тріумф Атлаських левів імовірніший — коефіцієнт 1,90.

Прогноз букмекерів на матч Олімпіади-2024 Україна — Марокко.

Favbet: (перемога України 4,95 – нічия 3,60 – перемога Марокко 1,90)

William Hill: (4,00 — 3,50 — 1,75)

Bwin: (4,33 — 3,50 — 1,80)

Матч Україна – Марокко відбудеться у Сент-Етьєні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру у прямому ефірі.

Зазначимо, Марокко у першому турі зі скандалом обіграло команду Аргентини (2:1), а українці програли Іраку (1:2).

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.