"Суспільство і так все знає": чому Трамп може відмовитись від дебатів з Гарріс

Трамп назвав дві причини

Кандидат в президенти США Дональд Трамп не відкидає можливості дебатів з віцепрезидентом та потенційним кандидатом від демократів Камалою Гарріс. Вони можуть відбутися перед початком голосування у листопаді.

Про це пише The Hill. Водночас Трамп залишив відкритою можливість відмовитися.

"Відповідь — так, я, ймовірно, зрештою візьму участь у дебатах", — сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Проте Трамп наполягає, що будь-які дебати повинні відбутися до початку дострокового голосування.

Також він назвав кілька причин, з огляду на які може брати учать у них. Водночас його попередили, що цей ризиковий крок дасть можливість критикам вказати на його страх. Однією з причин можливої відмови Трамп назвав лідерство в опитуваннях, навіть пропри невеликий "розрив" із Гарріс. Друга причина — те що громадськість знає позиції обох кандидатів.

"Відповідь — так, але я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити. Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини… Вони збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC", — пояснив республіканський кандидат.

Нагадаємо, що президент США демократ Джо Байден і Трамп домовилися про два "раунді" дебатів — 27 червня та 10 вересня на телеканалі ABC News. Після провальних дебатів та великої хвилі критики Байден все ж вийшов із виборчих перегонів і його замінила Камала Гарріс.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп планує запустити рекламну кампанію проти Гарріс.