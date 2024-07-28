Трамп приголомшив американців заявою: "вам більше не доведеться цього робити" (відео)

Політики та експерти нажахані словами республіканця

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, який може програти Камалі Гарріс, приголомшив американців заявою. Він сказав, що вони більше не будуть голосувати, якщо оберуть його головою держави.

Гучну заяву Трамп зробив у п’ятницю, 26 липня, під час виступу на зібранні релігійних консерваторів. Про це пише The Guardian.

Трамп сказав, що американці більше не будуть голосувати

"Християни, виходьте і голосуйте. Тільки цього разу. Вам більше не доведеться цього робити", — сказав республіканець.

Далі Трамп сказав, що все виправить і все буде добре. Він навіть назвав кількість часу, який необхідний для цього.

"Ще чотири роки, і все буде виправлено, все буде добре, вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни", — заявив Трамп.

Реакція на заяву республіканця

Виступ Трампа політична більшість сприйняла негативно. Адвокат з конституційних і громадянських прав Ендрю Зайдель вважає, що кандидат у президенти прямо натякає на те, що в Америці не буде демократії.

З цим згодна і юридична коментаторка NBC Кеті Фанг. Цією заявою Трамп говорить, що більше не покине Білий дім.

"Іншими словами, Трамп ніколи не покине Білий дім, якщо його переоберуть", — написала Кеті Фанг.

Демократи вже використовують слова республіканця для того, аби перетягнути виборців на свій бік. Конгресмен Адам Шіфф закликає американців "голосувати проти авторитаризму".

Команда Трампа прокоментувала його заяву. Нібито кандидат в президенти говорив про об’єднання країни й процвітання кожного американця. Це буде противагою нинішньому політичному середовищу в США.

Українці також відреагували на заяву республіканця. Блогер Євгеній Прокопишин риторично запитує, що саме планує зробити Трамп: розвалити Америку за чотири роки, чи стати диктатором.

"Трамп закликав американських християн прийти на вибори та проголосувати за нього, при цьому пообіцявши, що через 4 роки їм більше не доведеться голосувати — все ж планує стати диктатором, як і Путін та Ин, якими він захоплюється? Чи планує розвалити Америку за цей час?", — написав Прокопишин.

У коментарях думки розділились. Хтось підтримує Трампа, а дехто навпаки вважає його "недолугим" та недостатньо розумним для посади президента США.

Нагадаємо, що під час одного з мітингів на Трампа скоїли замах. Куля зачепила вухо республіканця. Політика врятувало те, що за кілька секунд до пострілу він нахилив голову в інший бік.

Експерти вважають, що замах на життя Трампа збільшив його шанси на перемогу. Політолог Євген Магда писав про падіння рейтингу Джо Байдена саме в той момент.

Щоправда, через декілька днів чинний президент США зняв свою кандидатуру на користь віцепрезидентки Камали Гарріс. Вона добряче "проїхалась" по Трампу.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про "мирний план Трампа" про завершення війни в Україні. Там є досить привабливі умови для Києва.