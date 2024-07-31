Китайські дрони стане ще складніше купити: нові обмеження запровадять вже 1 вересня

Обмеження також торкнуться обладнання до дронів

Китай має намір суттєво обмежити експорт цивільних безпілотників. Йдеться про дрони, які потенційно можуть бути використані у військових цілях або для здійснення терористичних атак.

Про це йдеться у заяві Міністерства торгівлі Китаю, повідомляє Associated Press. Зазначається, що мета зводиться до того, щоб запобігти "поширенню зброї масового ураження".

Там також зазначили, що інфрачервоне обладнання, лазери для цілевказівки та високоточне інерційне вимірювальне обладнання будуть окремо включені до списку експортного контролю.

З іншого боку, міністерство оголосило про зняття тимчасових обмежень на експорт цивільних безпілотників. Там не уточнили, які моделі це торкнеться, але видання припустило, що йдеться про торішню заборону експорту БПЛА великої дальності.

У Пекіні не приховували, що заходи пов’язані з російською війною проти України. Нові правила набудуть чинності з 1 вересня.

Як повідомлялося раніше, у жовтні минулого року з’явилася інформація про те, що росіяни лише за перше півріччя 2023 року змогли закупити у Китаю безпілотників на 14,5 мільйона доларів. Україна змогла дістати на китайському ринку дронів лише на 200 тисяч доларів.