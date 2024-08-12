Вступаються за Росію? Китай вперше прокоментував бої в Курській області

КНР уважно стежить за ситуацією в Курській області Росії

У Китаї відреагували на бойові дії в Курській області та причетність до цього українських сил, закликавши обидві сторони конфлікту, Росію та Україну, не вдаватись до ескалації "кризи".

Про це йдеться на порталі Міністерства закордонних справ (МЗС) КНР. Республіка вкотре акцентувала, що її позиція по війні в Україні послідовна та зрозуміла.

"Закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною", — йдеться у повідомлені.

У МЗС додали, що КНР продовжить підтримувати контакт з міжнародною спільнотою щодо цього питання.

"Китай продовжить відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи", — додали у відомстві.

Зауважимо, що у коментарі китайського МЗС не вказуються деталі "ситуації в Курській області" і не згадується про успішну операцію сил оборони України на прикордонній території Росії й неспроможність кремлівської влади захистити власну територію.

Нагадаємо, що США та Захід стримано відреагували на бої в Курській області, адже не вбачають у цьому ескалацію. Вже через пару дні після перших успіхів ЗСУ Штати звернулись до України, аби уточнити одне питання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в своєму інтерв'ю президент України Володимир Зеленський різко висловився про хитку позицію Китаю щодо вторгнення Росії.