"Я хочу, щоб смерть зупинилася": Трамп розповів, коли планує припинити війну в Україні

Він вважає, що Гарріс не зможе припинити війну

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у разі перемоги на виборах має намір провести переговори про мир між Росією та Україною. Це може відбутись ще до того, як він складе присягу.

Про це він заявив виданню Breitbart News. Він висловив надію, що він зможе домовитися про мирну угоду про припинення війни в період між виборами 5 листопада та інавгурацією 20 січня 2025 року.

"Я хочу вирішити це питання, і я зможу це вирішити. І я хотів би зробити це до того, як потраплю в Білий дім після обрання президентом", — заявив Трамп.

Він зазначив, що знає російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Трамп вірить, що зможе домовитися про мир, щоб покласти край "смерті" та "руйнуванню".

"Я знаю обох керівників країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують усю структуру певної частини світу. Я хочу, щоб це було узгоджено та зроблено", — заявив він.

Трамп сказав, що його опонент від демократів, віцепрезидент Камала Гарріс продовжить війну, і продовжить надавати сотні мільярдів американських доларів Україні. Він сказав, що Гарріс нічого не зробить, і через її бездіяльність "загинуть мільйони людей", якщо вона виграє вибори в листопаді. Він також сказав, що бездарність Гарріса може втягнути світ у глобальну війну.

"Я не думаю, що вона здогадується. Вона взагалі не впорається з цим. Я не думаю, що вона щось зробить. Я думаю, що це буде продовжуватися, і мільйони людей помруть. Це також може перерости у світову війну. У неї немає можливості це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками, і я думаю, що я в дуже хорошому становищі. Це було б легше зробити — це б ніколи не починалося. Якби я був там, це б ніколи не почалося", — зазначив він.

Нагадаємо, Трамп прокоментував свою розмову телефоном з лідером України Володимиром Зеленським, яка відбулася 20 липня. За його словами, він сказав Зеленському: "Ми маємо закінчити цю війну".