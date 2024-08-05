"Немає виправдання": британський прем’єр розкритикував Ілона Маска

Йому чітко пояснили, у чому він не правий

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер, який підтримує вступ України в НАТО, розкритикував заяву американського підприємця Ілона Маска. Бізнесмен висловився про початок громадянської війни у Великій Британії, а Стармер зазначив, що таким заявам "немає виправдання".

Позицію прем’єр-міністра передав його прессекретар, який виступив з промовою стосовно заворушень у країні 5 серпня. Про це пише The Times.

У Великій Британії розкритикували Маска

"Те, що ми бачили в цій країні, ― це організований насильницький бандитизм, якому немає місця ні на наших вулицях, ні в Інтернеті", ― сказав речник прем’єра, додавши, що заяві Маска про громадянську війну "немає виправдань".

Речник зазначив, що група людей, яка влаштувала протести, не є всім населенням Британії. Це меншість. Він навів до прикладу громадян, які вийшли на вулиці, щоб прибрати їх після заворушень.

Нагадаємо, після початку заворушень у Британії Ілон Маск прокоментував допис американської коментаторки правого спрямування Ешлі Сент-Клер, яка поділилась своєю думкою стосовно протестів. За її словами, це "наслідок масової міграції та відкритих кордонів". Підприємець залишив такий коментар: "Громадянська війна неминуча".

Заворушення у Британії розпочались після нападу неповнолітнього мігранта на дитячий танцювальний клас у Саутпорті. Від ножових поранень померли три дівчинки.

У деяких містах розпочались антимігрантські протести. Не обійшлось без сутичок з поліцією. У правоохоронців кидали бруківку та інші предмети. Відомо про затримання понад 90 людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ілон Маск посперечався в Інтернеті з Мадуро, президентом Венесуели. Зайшла мова про бійку.