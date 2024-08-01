Ілон Маск знову рветься на ринг: суперником може стати президент Венесуели

Підприємець звинуватив керівництво Венесуели у фальсифікації виборів

Американський мільярдер Ілон Маск після обіцянки влаштувати бій із засновником Facebook Марком Цукербергом вирішив знайти собі нову жертву. На цей раз ним став президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Останні кілька днів Маск активно підтримував народ Венесуели, який вийшов на масштабні протести, і звинувачував Мадуро у фальсифікації результатів виборів. У відповідь глава держави викликав мільярдера на чесний бій у прямому ефірі.

"Наш новий заклятий ворог, знаменитий Ілон Маск... Він хотів би прийти зі своїми ракетами та армією і вторгнутися до Венесуели... Хочеш поєдинок? Давай зробимо це. Ілон Маск, я готовий. Я не боюся тебе, Ілон Маск. Давай битися, будь-де місці", — сказав він.

У відповідь Маск написав кілька образливих фраз у бік Мадуро, та прийняв виклик. Пізніше він припустив, що глава Венесуели "злякається".

Мільярдер у разі його перемоги запропонував Мадуро залишити посаду президента, а у разі поразки готовий надати йому безкоштовний квиток на Марс.

Нагадаємо, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро "переобрали" на третій термін за результатами виборів, що відбулися в країні 28 липня. Він стоятиме біля керма країни третій шестирічний термін. На виборах Мадуро начебто набрав 51,2% голосів, тоді як його опонент, ексдипломат Едмунд Гонсалес – 44%.

Опозиція результатів виборів не визнала. Після цього в країні почалися масштабні протести, які переросли у масові заворушення.