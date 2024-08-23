Зробите це в Єгипті — і три дні відпустки проведете на унітазі: помилка туриста-новачка

Водопровідна вода — поганий друг для гарної відпустки

Плануєте відвідати піраміди або поніжитися на пляжах Червоного моря? Ми розповідали, як давати чайові в Єгипті. Однак також не забудьте про свою безпеку.

Одним з найважливіших правил для туристів в Єгипті є: не пити воду з-під крана. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів у вигляді розладів шлунку та інших захворювань. Про це знають досвідчені туристи, і навіть попереджають на egyptopia.com.

Чому в Єгипті не варто пити воду з-під крана і навіть чистити нею зуби?

Місцева водопровідна система може мати відмінності від тієї, до якої ви звикли. Вода може містити бактерії та інші мікроорганізми, які можуть викликати хвороби.

Навіть кип'ятіння не завжди гарантує безпеку води. Відвідувачі готелів можуть навіть відчути себе хворими після того, як вип’ють кави, яку зварили з використанням водопровідної води. Навіть чистити зуби в готелі з використанням тієї води, що тече з крану, не варто.

Як пишуть на travelawaits.com, Єгипет входить до переліку країн, в яких не радить пити воду з-під крану центр контролю та профілактики захворювань, тож все серйозно. Часто ви навіть можете мати проблеми з шлунково-кишковим трактом, такі як діарея, нудота та спазми в шлунку. Навряд чи ви хочете потратити три чи більше дні відпустки на те, щоб сидіти на унітазі.

На туристів може чигати небезпека

Яка альтернатива водопровідній воді?

В будь-якому випадку використовуйте бутильовану воду. Центр контролю за хворобами попереджає також і про фільтри для води — навіть якщо вони є, це не означає, що вода безпечніша, оскільки багато фільтрів лише покращують смак.

Тож використовуйте воду у пляшках і насолоджуйтесь відпусткою. Також ми розповідали, на якому популярному курорті дуже дорого пісяти в море.