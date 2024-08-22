Погодився на пропозицію: Тім Волз може стати віцепрезидентом США, хто він і що каже про Україну
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Він став активним прихильником Камали Гарріс після того, як вона розпочала свою участь у президентських виборах
Губернатор Міннесоти Тім Волз на з'їзді Демократичної партії США оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента на майбутніх виборах.
Про це повідомляє Офіційний канал Російської служби BBC News у Телеграм. Він каже, що для нього це велика честь прийняти номінацію на пост віцепрезидента США.
У своїй промові він подякував Камалі Гарріс "за довіру і запрошення взяти участь у цій неймовірній кампанії". А президенту США Джо Байдену — за чотири роки лідерства.
"Неважливо, хто ви, Камала Гарріс відстоюватиме вашу свободу жити тим життям, яким ви хочете",— сказав Волз.
Він згадав своє дитинство в Небрасці в "місті з населенням 400 людей" і сказав, що виріс, навчившись піклуватися про своїх сусідів.
"У Міннесоті ми поважаємо наших сусідів і їх особистий вибір", — додав він.
Як розраховують у партії, його імідж мешканця маленького містечка на Середньому Заході може залучити незалежних та консервативних виборців.
Що відомо про Тіма Волза
Волз, який є колишнім педагогом, нині обіймає посаду губернатора Міннесоти другий термін і очолює Демократичну асоціацію губернаторів.
До цього він 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ.
Також Волз є колишнім військовослужбовцем Національної гвардії США.
Губернатор Міннесоти став активним прихильником Камали Гарріс після того, як вона розпочала свою участь у президентських виборах. Зокрема, він критикував її опонента експрезидента Дональда Трампа.
Союзник України
Щодо війни в Україні, судячи з його заяв, він дотримується тієї ж позиції, що й більшість провідних політиків Демократичної партії: Україні треба допомагати.
У лютому цього року Міннесота під керівництвом Волза встановила особливі відносини з Чернігівською областю України.
"Міннесота продовжить підтримувати Україну, яка захищає свободу та демократію, — написав із цього приводу Волз у мережі Х. — Я відвідав посольство України, щоб встановити офіційні відносини між громадським, приватним та науковим секторами Міннесоти та Чернігівської області, зміцнивши зв'язки нашого штату з Україною".
Президентські вибори у США 2024 року
Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. 19 липня колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.
Джо Байден 21 липня оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів. Він додав, що в інтересах його партії та країни, аби він пішов у відставку та зосередився виключно на виконанні обов’язків президента до кінця свого терміну. Після цього Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента США замість Джо Байдена. 25 липня Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США. До речі, "Телеграф" вже розповідав, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.