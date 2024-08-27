Навіщо японці беруть курячі яйця в лазню: що таке Онсен Тамаго і як він допоможе українцям під час відключень світла (фото)

Фішка цього японського сніданку — його можна приготувати без світла

Ми розповідали, яку воду в Єгипті не можна пити за жодних умов. Тепер розповімо про цікавий японський метод приготування яєць, який може стати в пригоді українцям під час відключень світла.

Разом із justonecookbook.com розповідаємо про цікаву японську страву Онсен Тамаго, яку можна легко приготувати вдома. Це яйця, які японці готують в своїх гарячих джерелах — онсенах.

www.quora.com / Саме так Онсен Тамаго готують в Японії

Що таке Онсен Тамаго?

Онсен Тамаго — це яйце, зварене в шкаралупі в гарячих джерелах. Цей процес надає яйцю ніжної кремової текстури і неповторного смаку. Якщо у вас немає гарячих джерел, страву легко приготувати, якщо у вас є окріп.

Як приготувати Онсен Тамаго в термосі:

Залийте термос доверху окропом і дайте постояти кілька хвилин, щоб він добре прогрівся.

Акуратно покладіть яйця в гарячий термос.

Залиште яйця в термосі на 20-25 хвилин. За цей час вони досягнуть ідеальної консистенції.

norecipes.com / Яйця виходять особливо ніжними

Цей метод ідеально підходить для пікніків або подорожей, або якщо немає змоги зварити яйця без електрики. Вам знадобиться лише термос, який гарно тримає температуру. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі.