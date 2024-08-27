Зачем японцы берут куриные яйца в баню: что такое Онсен Тамаго и как он поможет украинцам во время отключения света (фото)

Фишка этого японского завтрака – его можно приготовить без света

Мы рассказывали, какую воду в Египте нельзя пить ни при каких условиях. Теперь расскажем об интересном японском методе приготовления яиц, который может пригодиться украинцам во время отключений света.

Вместе с justonecookbook.com рассказываем об интересном японском блюде Онсен Тамаго, которое можно легко приготовить дома. Это яйца, которые японцы готовят в своих горячих источниках – онсенах.

www.quora.com/ Именно так Онсен Тамаго готовят в Японии

Что такое Онсен Тамаго?

Онсен Тамаго – это яйцо, сваренное в скорлупе в горячих источниках. Этот процесс придает яйцу нежную кремовую текстуру и неповторимый вкус. Если у вас нет горячих источников, блюдо легко приготовить, если у вас есть кипяток.

Как приготовить Онсен Тамаго в термосе:

Залейте термос вверх кипятком и дайте постоять несколько минут, чтобы он хорошо прогрелся.

Аккуратно положите яйца в горячий термос.

Оставьте яйца в термосе на 20-25 минут. За это время они добьются идеальной консистенции.

norecipes.com/Яйца получаются особенно нежными

Этот метод идеально подходит для пикников или путешествий или если нет возможности сварить яйца без электричества. Вам понадобится только термос, хорошо держащий температуру. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали.