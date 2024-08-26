Макрон прокоментував арешт Дурова: у чому звинувачують творця "Telegram"

Франція глибоко віддана свободі слова та комунікації, заявив Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував затримання Павла Дурова, одного з творців популярного месенджера "Telegram". За його словами це жодним чином не можна назвати політичним рішенням.

Відповідну заяву Макрон зробив у своєму обліковому записі у мережі X. Підкреслив, що суди Франції є абсолютно незалежними інституціями.

"Франція глибоко віддана свободі слова та комунікації, інноваціям і духу підприємництва. Так і залишиться. У правовій державі свободи підтримуються в правовому полі як у соціальних мережах, так і в реальному житті, щоб захистити громадян і поважати їхні основні права. Повністю незалежні судові органи мають забезпечити виконання закону", — написав Макрон.

Він також зауважив, що Павла Дурова заарештували в рамках судового розслідування, яке нині триває у Франції.

"Це жодним чином не політичне рішення. Розв'язати це питання мають судді", — підкреслив президент.

Тим часом видання "Reuters" з посиланням на прессекретаря поліції повідомляє, що Дуров перебуває під слідством Нацпідрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю та Нацбюро по боротьбі із шахрайством за відмову співпрацювати щодо кіберзлочинів та фінансових злочинів у "Telegram". Він досі перебуває під вартою, мовив речник.

Нагадаємо, Павла Дурова затримали у паризькому аеропорту Ле Бурже після прибуття з Азербайджану, де він міг хотіти зустрітися з Путіним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дуров дав інтерв’ю Такеру Карлсону. Говорили про Майдан, Кремль та безпеку у Telegram.