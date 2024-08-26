Що робити з Telegram в Україні? У Раді сказали, чого і скільки треба почекати

Небезпечність месенджера розуміють і в Європі

Україна давно потерпає від діяльності месенджера Telegram. Проте наразі потрібно взяти паузу в питанні регулювання його роботи.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив народний депутат від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. За його словами, уникнути анонімних каналів неможливо, тому що ця мережа не модерує контент.

"Це принципова позиція адміністрації і власника, який зараз перебуває під арештом у Франції. Тож нема що далі обговорювати. Хоча я постійно бачу в медіа запитання, чи можна працювати з каналами в Telegram поодинці. Ні, це неможливо! На це потрібна добра воля власника і адміністрації мережі, якої нема. Саме тому там утворилась екосистема для організації й скоєння важких злочинів, в співучасті в яких, власне, звинувачують пана Дурова. Адже він створив для міжнародної злочинності (я вже не кажу — для воєнної злочинності Росії) сприятливі умови", — наголосив нардеп.

На його думку, зараз, коли включилась французька правоохоронна система, Україні потрібно дочекатися перших рішень і скористатись їхнім досвідом. За словами Потураєва, важливо, щоб демократичні, європейські країни напрацювали єдину політику в цьому питанні.

"Нариси її вже викладені в Акті про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), що вже працює, але його впровадження відбуватиметься поетапно аж до 2027 року, і зобов'язує інтернет-платформи видаляти мову ворожнечі, шкідливий контент тощо. Але очевидно, що цей документ не передбачав такої позиції власників мереж, коли вони просто відмовляються реагувати й виконувати положення цього законодавчого акту найвищого рівня для всього Євросоюзу. Плюс наша складність ще в тому, що ми не є його членом", — підкреслив він.

Нардеп зазначив, що не тільки в Україні, а й в країнах Європи фахівці розуміють шкідливість цієї мережі та вживають заходів, щоб її мінімізувати. За його словами, правоохоронці Франції вже відреагували на ці виклики.

"Тож повертаючись до запитання, зараз я взяв би паузу. Ми вже потерпаємо від цієї мережі не перший рік. Від того, що ми почекаємо ще місяць-два, нічого не трапиться, та це не означає, що ми не маємо оцінювати, що відбувається, не вести певні підготовчі роботи й пошук рішень", — сказав він.

Нагадаємо, засновника месенджера Telegram Павла Дурова було затримано в аеропорту Ле-Бурже ввечері 24 серпня. Початковий період затримання для допиту може тривати щонайбільше до 96 годин. Протягом цього часу Дурову мають пред'явити звинуватити або випустити на волю.

Йому інкримінують низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо. Дурову загрожує до 20 років за ґратами.